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Prezident: Potravinová sebestačnosť je pilierom bezpečnosti krajiny
Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo, uviedol.
Autor TASR
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Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini v stredu na slávnostnom otvorení 51. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 v Nitre.
Význam domácej produkcie podľa hlavy štátu rastie najmä v období kríz a neistoty. Hoci je dnes možné nedostatok potravín nahrádzať dovozom z iných krajín či kontinentov, štát je podľa prezidenta silnejší, ak v kľúčových oblastiach nie je odkázaný na pomoc zvonka. „Potravinová sebestačnosť je dnes rovnako dôležitá ako sebestačnosť energetická či obranná. Ťažké svetové skúšky, akou bola napríklad nedávna pandémia, jasne ukázali, že v krízových situáciách sa musia jednotlivé štáty spoľahnúť predovšetkým samy na seba,“ zdôraznil v príhovore.
S domácou produkciou úzko súvisí aj kvalita potravín a zdravie obyvateľstva. „Kvalitné lokálne potraviny sú neraz tým najlepším liekom na dnešné civilizačné choroby. A každý štát by mal urobiť maximum pre to, aby práve takéto zdravé a cenovo dostupné lokálne potraviny tvorili základ ponuky na pultoch v obchodoch,“ myslí si Pellegrini.
Za jednu z najvážnejších výziev pre slovenské poľnohospodárstvo označil prezident dlhotrvajúce sucho. Podľa neho už nejde o krátkodobý výkyv, ale o fenomén, na ktorý sa musí Slovensko systematicky pripraviť. „Je nevyhnutné prichystať sa na boj so suchom a horúčavami. Nielen takticky, ale aj strategicky. Teda nielen sanovať aktuálne škody na našich poliach, ale pripravovať aj zásadné opatrenia, ktoré budú prinášať dlhodobé výsledky,“ povedal.
Prezident ocenil, že vláda si riziká spojené so suchom uvedomuje a deklaruje pripravenosť konať. Za rozhodujúce považuje čo najrýchlejšie prijatie účinných opatrení. „Tým cieľom musí byť ochrana slovenských poľnohospodárov pred následkami sucha,“ zdôraznil.
V súvislosti s klimatickými výzvami poukázal prezident aj na potrebu ochrany a efektívneho využívania vodného bohatstva Slovenska. „V dnešnom svete sa úspešné štáty presadzujú práve tým, čím sú unikátne a čo ich konkurenti nemajú. Preto opakujem svoju myšlienku, aby sme hľadali cesty na čo najlepšie využitie tohto daru, ktorý Slovensko dostalo do vienka,“ uviedol. Pitné, minerálne i riečne vody majú podľa prezidenta obrovský potenciál, ktorý by mala krajina využívať v prospech svojich obyvateľov.
Za dôležitú pre budúcnosť slovenského poľnohospodárstva považuje hlava štátu aj generačnú výmenu. Ocenil, že sa k práci s pôdou vracajú mladí ľudia a sektor sa pre nich stáva atraktívnejším. „Musíme mať pre nich aj jasný odkaz, že práca s pôdou nie je žiadnym prežitkom, ale aj šancou do budúcnosti,“ skonštatoval Pellegrini. Slovensko má podľa neho dobrý základ aj v kvalitnom poľnohospodárskom vzdelávaní s dlhoročnou tradíciou.
Význam domácej produkcie podľa hlavy štátu rastie najmä v období kríz a neistoty. Hoci je dnes možné nedostatok potravín nahrádzať dovozom z iných krajín či kontinentov, štát je podľa prezidenta silnejší, ak v kľúčových oblastiach nie je odkázaný na pomoc zvonka. „Potravinová sebestačnosť je dnes rovnako dôležitá ako sebestačnosť energetická či obranná. Ťažké svetové skúšky, akou bola napríklad nedávna pandémia, jasne ukázali, že v krízových situáciách sa musia jednotlivé štáty spoľahnúť predovšetkým samy na seba,“ zdôraznil v príhovore.
S domácou produkciou úzko súvisí aj kvalita potravín a zdravie obyvateľstva. „Kvalitné lokálne potraviny sú neraz tým najlepším liekom na dnešné civilizačné choroby. A každý štát by mal urobiť maximum pre to, aby práve takéto zdravé a cenovo dostupné lokálne potraviny tvorili základ ponuky na pultoch v obchodoch,“ myslí si Pellegrini.
Za jednu z najvážnejších výziev pre slovenské poľnohospodárstvo označil prezident dlhotrvajúce sucho. Podľa neho už nejde o krátkodobý výkyv, ale o fenomén, na ktorý sa musí Slovensko systematicky pripraviť. „Je nevyhnutné prichystať sa na boj so suchom a horúčavami. Nielen takticky, ale aj strategicky. Teda nielen sanovať aktuálne škody na našich poliach, ale pripravovať aj zásadné opatrenia, ktoré budú prinášať dlhodobé výsledky,“ povedal.
Prezident ocenil, že vláda si riziká spojené so suchom uvedomuje a deklaruje pripravenosť konať. Za rozhodujúce považuje čo najrýchlejšie prijatie účinných opatrení. „Tým cieľom musí byť ochrana slovenských poľnohospodárov pred následkami sucha,“ zdôraznil.
V súvislosti s klimatickými výzvami poukázal prezident aj na potrebu ochrany a efektívneho využívania vodného bohatstva Slovenska. „V dnešnom svete sa úspešné štáty presadzujú práve tým, čím sú unikátne a čo ich konkurenti nemajú. Preto opakujem svoju myšlienku, aby sme hľadali cesty na čo najlepšie využitie tohto daru, ktorý Slovensko dostalo do vienka,“ uviedol. Pitné, minerálne i riečne vody majú podľa prezidenta obrovský potenciál, ktorý by mala krajina využívať v prospech svojich obyvateľov.
Za dôležitú pre budúcnosť slovenského poľnohospodárstva považuje hlava štátu aj generačnú výmenu. Ocenil, že sa k práci s pôdou vracajú mladí ľudia a sektor sa pre nich stáva atraktívnejším. „Musíme mať pre nich aj jasný odkaz, že práca s pôdou nie je žiadnym prežitkom, ale aj šancou do budúcnosti,“ skonštatoval Pellegrini. Slovensko má podľa neho dobrý základ aj v kvalitnom poľnohospodárskom vzdelávaní s dlhoročnou tradíciou.