Prezident: Firmy potrebujú prostredie na investovanie do inovácií

Bratislava 27. mája (TASR) - Na Slovensku by sa malo vytvoriť daňové prostredie, ktoré bude motivovať firmy viac investovať do inovácií. Dôležité je vytvoriť priaznivé prostredie na to, aby chceli podnikať v SR a neodchádzali do zahraničia. Krajina má veľký potenciál, aby využívala inovácie a testovala moderné technológie v rôznych oblastiach. Povedal to v utorok prezident SR Peter Pellegrini na konferencii Zodpovedné podnikanie.



„Dotkol by som sa témy inovácií, pretože aj to je zodpovedné podnikanie v tom zmysle, aby slovenské firmy, ktoré pôsobia na našom trhu, zodpovedne prispievali k budúcemu rozvoju Slovenskej republiky. A aby sme nezmeškali vlak, aby sme o inováciách nielen hovorili, ale ich aj následne dôsledne implementovali do našich procesov a do nášho každodenného života,“ uviedol Pellegrini.



Slovensko môže byť podľa neho európskym alebo aj svetovým lídrom, ak začne intenzívnejšie implementovať moderné technológie do riadenia štátu aj slovenských firiem. Je preto potrebné vytvárať takú atmosféru v krajine, aby robotizáciu, automatizáciu či umelú inteligenciu využívali podniky čo najskôr. Ak firmy zapoja tieto inovácie do svojej výroby, tak v budúcnosti môžu garantovať hospodársky rast krajiny, udržanie pracovných miest a vytváranie zisku.



Firmy v súčasnosti využívajú inovácie, na ktoré získali granty z európskych fondov alebo plánu obnovy, avšak chýbajú im priame zdroje podpory zo strany štátu. Vláda by preto mala vytvárať priestor na to, aby na Slovensko prišli aj veľké spoločnosti, chceli investovať do projektov a zostali na území krajiny dlhodobo. Najväčší potenciál vo využívaní inovácií vidí prezident v zdravotníctve a školstve. Príkladom by mal ísť aj štát, pričom spresnil, že ako prvý zavedie do svojho chodu umelú inteligenciu práve Prezidentský palác, vďaka čomu sa mu podarí regulovať spotrebu elektrickej energie a ušetriť financie.



Zároveň dodal, že o niekoľko dní sa v Prezidentskom paláci uskutoční okrúhly stôl k inováciám a umelej inteligencii, kde budú predstavitelia slovenských inovatívnych spoločností, ale aj zo strany riadenia štátu. Práve s nimi chce diskutovať o tom, ako pripraviť priaznivé prostredie na Slovensku pri využívaní moderných technológií v podnikoch aj na strane štátu.