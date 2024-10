Prezident sa ešte nerozhodol, či konsolidačný balíček podpíše

Bratislava 6. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa ešte nerozhodol, či podpíše konsolidačný balíček. Jeho rozhodnutie bude závisieť aj od toho, aké bude mať zákon dopady. Prezident to vyhlásil v diskusnej relácii televízie TA3.



"Budem sa pýtať, či ak takýto zákon podpíšem a bude mať takéto a takéto dopady, či vláda myslí na tých, ktorí nebudú môcť platiť vyššie ceny plynu alebo tých, ktorí sa dostanú do pásma chudoby. Či dostanú nejakú kompenzáciu na to, aby ich život a životná úroveň neklesla tak výrazne, že nebudú mať možnosť dôstojne na Slovensku prežiť," vysvetlila hlava štátu.



Prezident zdôraznil, že zákony nemôže vetovať iba preto, že sa nepáčia časti spoločnosti či preto, že nesúhlasí s ich obsahom.