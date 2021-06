Prezident Salvádoru chce bitcoin za oficiálnu menu

Londýn 7. júna (TASR) - Prezident stredoamerického Salvádoru Nayib Bukele vyhlásil, že ma v pláne zaviesť bitcoin ako oficiálnu menu. Stredoamerický štát by sa v takom prípade stal prvým na svete, ktorý by mal bitcoin ako oficiálne platidlo.



Bukele to oznámil cez víkend, pričom vyhlásil, že v najbližších dňoch pošle do kongresu návrh zákona, ktorý umožní vytvoriť z bitcoinu oficiálne platidlo. Podľa neho je toto cesta, ako zjednodušiť posielanie remitencií Salvádorčanmi žijúcimi v zahraničí, uviedla agentúra Reuters.



Salvádorská ekonomika je silne závislá od peňazí, ktoré domov posielajú v zahraničí pracujúci Salvádorčania. Podľa údajov Svetovej banky dosahujú remitencie zhruba pätinu hrubého domáceho produktu (HDP) Salvádoru. To je jeden z najvyšších podielov na svete.



Najnovšie vyhlásenie Bukeleho však vyvolalo neistotu v súvislosti s plánovanou dohodou s Medzinárodným nenovým fondom (MMF) o získaní vyše 1 miliardy USD (822,23 milióna eur). Jej uzatvorenie môže byť teraz ešte zložitejšie po tom, ako vzťahy s MMF si Salvádor naštrbil už minulý mesiac po odvolaní piatich sudcov Najvyššieho súdu a generálneho prokurátora. "Najnovšie plány prezidenta Bukeleho zaviesť bitcoin ako oficiálnu menu pravdepodobne ešte viac skomplikujú diskusie s MMF," uviedol Siobhan Morden, analytik pre Latinskú Ameriku v spoločnosti Amherst Pierpoint Securities. MMF sa k Bukeleho plánom nevyjadril.



(1 EUR = 1,2162 USD)