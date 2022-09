Prezident SB David Malpass neplánuje odstúpiť z funkcie

Washington 23. septembra (TASR) - Prezident Svetovej banky (SB) David Malpass neplánuje odstúpiť pre svoje vyhlásenia ohľadne klimatických zmien. Čelí totiž obvineniam, že sa vyhýba otázkam o úlohe emisií vyprodukovaných človekom pri globálnom otepľovaní. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Nerezignujem," povedal Malpass v piatok v rozhovore pre Politico, keď sa ho spýtali, či si dokáže predstaviť svoj odchod po búrke, ktorú vyvolali jeho komentáre na konferencii o financovaní klimatických zmien, ktoré sa odvtedy snaží objasniť.



Malpass uviedol, že o tom neuvažoval a pripomenul, že žiadna z členských krajín SB ho nepožiadala, aby odišiel.



Klimatickí aktivisti vyzývajú na odchod Malpassa za to, čo považujú za neadekvátny prístup ku klimatickej kríze. A ich tlak po jeho vystúpení na konferencii organizovanej New York Times tento týždeň zosilnel.



Malpass, ktorý mal na pódiu reagovať na tvrdenie bývalého amerického viceprezidenta Ala Gorea, že popiera klimatickú krízu, niekoľkokrát odmietol povedať, či si myslí, že emisie, spôsobené človekom, vedú k otepľovaniu planéty. Odpovedal len: "Nie som vedec."



Malpass sa pod narastajúcou paľbou kritikov rozhodol objasniť svoju pozíciu a v piatok pre Politico vyhlásil: "Pozrite sa, je jasné, že emisie skleníkových plynov z ľudskej činnosti spôsobujú klimatické zmeny. A je úlohou nás, sveta spojiť projekty a financie, ktoré majú skutočne vplyv."



Na čele Svetovej banky stojí tradične Američan, zatiaľ čo lídrom Medzinárodného menového fondu so sídlom vo Washingtone je zvyčajne Európan.



Malpass je veteránom americkej republikánskej administratívy a do funkcie v SB bol vymenovaný v roku 2019 za vlády exprezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane popieral vedecké teórie o zmene klímy.