Prezident Si Ťin-pching: Čína musí „prekonať“ problémy s čipmi AI

Peking 27. apríla (TASR) - Čína musí „prekonať“ ťažkosti spojené s vývojom základných technológií umelej inteligencie (AI) vrátane špičkových čipov. Uviedli to v sobotu (26. 4.) štátne médiá s odvolaním sa na vyhlásenie prezidenta Si Ťin-pchinga. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Čína sa snaží stať svetovým lídrom v rýchlo sa rozvíjajúcom priemysle AI a ovládnuť sektor umelej inteligencie. Tento cieľ jej však komplikuje obchodný spor s USA, ktorý by mohol pripraviť čínsky priemysel o niektoré kľúčové technológie.



Dve najväčšie svetové ekonomiky uviazli v eskalujúcom obchodnom konflikte po zavedení nových ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa na čínsky tovar. Tie v prípade mnohých produktov dosiahli až 145 %. Peking zareagoval odvetnými clami vo výške 125 % na dovoz z USA.



Prezident Si Ťin-pching v tejto súvislosti preto vyzval na „pokračovanie v posilňovaní základného výskumu, zameranie sa na prekonávanie výziev v kľúčových technológiách, ako sú pokročilé čipy a základný softvér, a na vybudovanie autonómneho systému AI,“ uviedla tlačová agentúra Sinchua. Si Ťin-pching to podľa agentúry povedal v piatok (25. 4.) na štvrťročnom stretnutí politbyra, vnútorného kruhu najvyšších predstaviteľov Číny.



Od spustenia ChatGPT v novembri 2022 sa rozšírili generatívne modely AI. Čínsky startup DeepSeek v januári tohto roka otriasol svetom AI svojím chatbotom R1, ktorý sa svojim výkonom vyrovnal americkým konkurentom a za nižšiu cenu.



Si Ťin-pching v piatok priznal, že čínsky priemysel má stále „medzery“ a dodal, že je nevyhnutné podporovať jeho sebestačnosť. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná aj politická podpora, zdôraznil prezident.



USA už za predchádzajúcej vlády Donalda Trumpa aj za jeho nástupcu Joea Bidena zakázali alebo obmedzili vývoz pokročilých procesorov do Číny, ktoré sú známe tým, že pomáhajú pri vývoji špičkových modelov AI.



Súčasná Trumpova administratíva zaviedla nové licenčné požiadavky na vývoz niektorých čipov používaných v AI do Číny, o ktorých americké firmy Nvidia a AMD povedali, že ich tvrdo zasiahnu.



Generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang navštívil tento mesiac Peking. Povedal, že je „ochotný pokračovať v prenikaní hlboko do čínskeho trhu a zohrávať pozitívnu úlohu pri podpore obchodnej spolupráce medzi USA a Čínou“, uviedla Sinchua.



Oficiálnym cieľom opatrení Washingtonu v prípade čipov je zabrániť Číne vo vývoji vojenských technológií, no zároveň umožňujú Spojeným štátom zachovať si konkurenčnú výhodu.



Ambície Číny v oblasti umelej inteligencie vyvolali obavy v mnohých krajinách o narábanie s osobnými údajmi užívateľov, najmä z možnosti, že by takéto informácie mohli získať čínske orgány.