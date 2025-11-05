< sekcia Ekonomika
Prezident podpísal novelu o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) bude môcť prenajať fyzickej osobe nepodnikateľovi na účely vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti pozemok s výmerou najviac 5 hektárov (ha), ak ide o trvalý trávnatý porast, a 2 ha, ak ide o ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady alebo vodné plochy, najviac však so spoločnou výmerou 5 ha. Vyplýva to z novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorú v stredu podpísal prezident SR.
Fond tiež v budúcnosti neprenajme pozemok fyzickej ani právnickej osobe, ktorá je dlžníkom SPF alebo ktorej ovládaná alebo ovládajúca právnická osoba je dlžníkom fondu. Toto obmedzenie je v súčasnosti upravené v nariadení vlády, avšak vzhľadom na to, že ide o obmedzenie právneho úkonu správcu majetku štátu, bolo potrebné upraviť ho v zákone.
Pozemkový fond tiež bude môcť stavby a nimi zastavané pozemky, ktoré spravuje a o ktoré neprejavili záujem oprávnené osoby, ponúknuť a na základe žiadosti bezodplatne previesť do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku (VÚC), na ktorých území sa stavba nachádza. Ak obec alebo VÚC nepožiada do 30 dní odo dňa doručenia ponuky o takýto bezodplatný prevod, SPF môže stavby a nimi zastavané pozemky predať v obchodnej verejnej súťaži s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ktoré určí jej podmienky.
