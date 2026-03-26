Prezident: SR je priateľom Moldavska a podporuje jeho cestu do EÚ
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Slovensko je priateľom Moldavska a podporuje jeho cestu k prosperite a stabilite v rámci európskej rodiny. Uviedol to vo štvrtok v Bratislave prezident SR Peter Pellegrini počas otvorenia prvého Slovensko-moldavského podnikateľského fóra za účasti moldavskej prezidentky Maie Sandu.
Vo svojom príhovore zdôraznil význam spolupráce medzi podnikateľskými komunitami Slovenska a Moldavska. „Ochota spolupracovať, budovať partnerstvá a vytvárať hodnoty je doslova cítiť vo vzduchu. Práve na túto chuť spolupracovať sa môžeme spoľahnúť aj v dnešnom nepredvídateľnom svete,“ priblížil prezident.
Slovenská hlava štátu vyzdvihla potrebu rozvoja hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami a podporu podnikateľských aktivít. „Máme pevné základy, na ktorých môžeme stavať,“ konštatoval a pripomenul, že cieľom je posilňovať ekonomické väzby a vytvárať nové príležitosti pre firmy z oboch krajín.
„Slovensko aj Moldavsko sú relatívne malé ekonomiky, ktoré sa usilujú diverzifikovať mimo tradičných odvetví a zároveň čelia výzvam spôsobeným vojnou v našom bezprostrednom susedstve. Môžeme využiť naše podobnosti a zároveň sa zamerať na oblasti, v ktorých sa vieme dopĺňať,“ dodal Pellegrini.
„V časoch, ako sú tieto, je dôležitá blízkosť. Spoľahlivosť je dôležitá. Spoločný záujem je dôležitý. Partnerstvo medzi Moldavskom a Slovenskom je postavené na všetkých troch. Dnes som tu s jednoduchým posolstvom: Moldavsko je otvorené pre podnikanie a ten čas je teraz,“ doplnila moldavská prezidentka Maia Sandu.
Moldavsko sa podľa jej slov zbavilo závislosti od ruského plynu. „Reformujeme naše súdnictvo, rozkladáme skorumpované siete, ktoré roky robili z podnikania v Moldavsku risk. Zosúlaďujeme naše štandardy, naše predpisy, naše inštitúcie s Európskou úniou, nie preto, že nám to Brusel káže, ale preto, že chápeme, že toto je základ, na ktorom môžu rásť skutočné investície,“ podčiarkla moldavská hlava štátu. Cieľ Moldavska je podľa nej jasný - vstup do EÚ do konca tohto desaťročia.
Podnikateľské fórum organizovali agentúra SARIO, Invest Moldova a Obchodná a priemyselná komora Moldavskej republiky. Na podujatí sa zúčastnilo 34 slovenských a 21 moldavských firiem pôsobiacich v oblastiach energetiky, potravinárstva, informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva, logistiky, stavebníctva a drevospracujúceho priemyslu. Súčasťou programu bolo aj podpísanie dvoch memoránd o porozumení, prvého medzi agentúrou SARIO a Invest Moldova a druhého medzi Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Obchodnou a priemyselnou komorou Moldavska.
