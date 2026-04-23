Prezident SR víta rozhodnutie Ukrajiny spustiť dodávky ropy cez Družbu
Cez ropovod Družba má vo štvrtok prísť na Slovensko 13.500 ton ropy, do konca apríla by to podľa harmonogramu malo byť 119.000 ton.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini víta rozhodnutie Ukrajiny opätovne spustiť dodávky ropy cez ropovod Družba pre Slovensko a Maďarsko. Uviedol to odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR v súvislosti so štvrtkovým obnovením dodávok ropy ropovodom Družba.
„V dnešnej geopolitickej situácii, keď pre vojnové konflikty rapídne rastú ceny energií a je ich čoraz väčší nedostatok, pomôže ropa z ropovodu Družba pri stabilizácii cien pohonných látok a rozšíri možnosť zásobovania rafinérií v oboch krajinách,“ spresnila KP SR.
Cez ropovod Družba má vo štvrtok prísť na Slovensko 13.500 ton ropy, do konca apríla by to podľa harmonogramu malo byť 119.000 ton. Táto ropa bude prevezená štátnou akciovou spoločnosťou Transpetrol predovšetkým do rafinérie Slovnaft. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).
