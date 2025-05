Prezident: Štart výroby ekologických tašiek je impulz pre Horehronie

Brezno 23. mája (TASR) - V breznianskom závode Harmanec-Kuvert spustili v piatok trvalú prevádzku výroby papierových nákupných tašiek. Podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý sa zúčastnil na slávnostnom otvorení novej výrobnej linky, je to výrazný impulz pre ťažko skúšaný región Horehronia, kde každé nové pracovné miesto je žiadané.



Ako zhrnul prezident spoločnosti ECO-INVESTMENT Milan Fiľo, celkové investičné náklady dosiahli okolo 30 miliónov eur. Tento rok plánujú vyrobiť 300 miliónov kusov ekologických papierových tašiek. Zároveň avizoval ďalšie investície, ktoré garantujú, že podnik v Brezne bude naďalej vytvárať nové pracovné miesta.



„V tejto fabrike som už niekoľkýkrát a vždy som svedkom ďalšieho jej rozvoja. Každých sto nových pracovných miest znamená sto spokojných rodín, ktoré nemusia opustiť toto miesto a cestovať za prácou. Oceňujem, že výrobný program dokáže reagovať na zmeny vo svete. Kým pred niekoľkými rokmi to bolo akoby hlavné mesto Európy vo výrobe obálok, fabrika a jej majitelia dokázali významným spôsobom okamžite zmeniť výrobný program, keď výrazne klesol dopyt po papierových obálkach a rastie dopyt po ekologických papierových taškách. To je svedectvo dobrého manažmentu,“ zdôraznil Pellegrini.



Vyzdvihol, že továreň využíva z 80 percent recyklovateľné suroviny a rovnako aj to, že podnik má svoju vlastnú fotovoltickú elektráreň a vyrába si vlastnú energiu. Závod Harmanec-Kuvert v Brezne označil za továreň 21. storočia, ktorá sa zodpovedne správa k životnému prostrediu i k svojim zamestnancom.



Podľa Fiľa realizácia prác na tejto investičnej akcii bola rozdelená do troch etáp. V prvej v roku 2019 došlo k výstavbe výrobnej haly papierových tašiek, v druhej etape v roku 2022 k výstavbe skladu surovín a v tretej v rokoch 2019 až 2025 prebiehala dodávka a montáž technológie. Posledná dodávka a montáž stroja na výrobu papierových tašiek sa realizovala v apríli tohto roka.



„Od roku 2018, keď sme mali 125 zamestnancov, stúpol ich počet na súčasných 250 bez sezónnych pracovníkov. Novoprijatí zamestnanci sú najmä z Horehronia. Mojou túžbou je za päť rokov mať 400 až 500 zamestnancov. Táto výroba by sa mala zdvojnásobiť a dúfam, že naša horehronská továreň pôjde aspoň na sto miliónov eur obratu. Obálky si držíme, ale nerastie to. Za tento rok urobíme okolo 300 miliónov kusov ekologických papierových tašiek,“ vysvetlil Fiľo.



Konkrétnejšie sa k rozširovaniu výroby nevyjadril, ale dodal, že nová hala bude mať 3500 štvorcových metrov a v budúcnosti pribudne okolo sto nových pracovných miest.