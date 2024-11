Prezident: V blízkom čase nás čaká diskusia o budúcnosti samospráv

Žilina 6. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini chce začiatkom budúceho roka pozvať do Prezidentského paláca všetkých zástupcov slovenskej samosprávy na diskusiu o budúcnosti jej financovania. Vyhlásil to po stredajšom stretnutí s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erikou Jurinovou a primátorom Žiliny Petrom Fiabáne počas svojho regionálneho výjazdu v Žilinskom kraji.



Na stretnutie mieni pozvať predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a tiež združení K8 a SK8. "Chcel by som, aby sme veľmi otvorene vyslali signál, že máme záujem na všetkých úrovniach riadenia štátu posunúť krajinu dopredu a že sa už nebudeme vyhýbať takýmto vážnym témam, ktoré pred sebou tlačíme už niekoľko rokov," zdôraznil Pellegrini.



Doplnil, že diskusie sa povedú predovšetkým o tom, ako nastaviť daňový mix, aby mestá a obce neboli financované len z výnosu dane z príjmu fyzických osôb. "Dnes sa všetci pracujúci ľudia na Slovensku stávajú rukojemníkmi miest a obcí, pretože ak by vláda chcela zlepšiť čistý príjem pracujúceho občana tým, že mu zníži dane, na druhej strane automaticky oberá o zdroje mestá a obce," podotkol prezident.



So žilinským primátorom i predsedníčkou ŽSK hovorili aj o aktuálnych dosahoch konsolidácie na tvorbu rozpočtov. "Konsolidovať, ale zároveň nevidieť kroky vedúce k zefektívneniu služieb štátu a vlády, nepovažujem celkom za účelné. Som za to, aby sa v dialógu hľadali riešenia, tak ako ich samosprávy aj musia hľadať, lebo v daných podmienkach nie sú schopné reálny vyrovnaný rozpočet pripraviť," uviedla Jurinová.



Témou rokovania s predsedníčkou ŽSK bola aj dopravná situácia v regióne, ovplyvnenom nedokončeným diaľničným prepojením medzi Bratislavou a Košicami. "Chcem preto upozorniť vládu, aby jeho dokončenie brala v rámci dopravnej politiky ako svoju prioritu," vyhlásil prezident. S vedením samosprávneho kraja diskutovali aj o aktuálnej situácii v zdravotníctve.



Prezident ocenil dobré hospodárske výsledky štyroch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. "Tieto nemocnice dokážu hospodáriť vyrovnane, ba dokonca dosahujú aj kladný hospodársky výsledok. Ukazujú, že nemusia byť žiadnymi akciovými spoločnosťami a dokážu hospodáriť pozitívne. ŽSK je pritom kraj susediaci s Českou republikou a o to viac ohrozený konkurenciou českých nemocničných zariadení," dodal Pellegrini.



Na záver návštevy Žilinského kraja navštívil prezident automobilku Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom. Zaujímal sa o sociálny program pre zamestnancov, celý montážny proces i plán výroby plne elektrických vozidiel v roku 2025.