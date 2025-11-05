< sekcia Ekonomika
Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini víta ponuku Poľska predstavovať do budúcna alternatívu na dovoz plynu na Slovensko. Poľský prezident Karol Nawrocki mu totiž navrhol, aby sa Poľsko stalo uzlom pre dodávky plynu z USA. Obaja prezidenti to uviedli na spoločnej tlačovej konferencii v Prezidentskom paláci počas oficiálnej návštevy Nawrockeho v SR. Partneri sa zhodli na postoji k migrácii, odmietajú kvóty a veria, že o tom presvedčia aj lídrov z Maďarska a Českej republiky. Pellegrini zároveň verí, že Poľsko môže byť do budúcna garantom bezpečnosti Slovenska v rámci nášho členstva v NATO. Za dôležité tiež považujú dobudovanie cestnej infraštruktúry medzi krajinami. Nawrocki zároveň ocenil pomoc Slovenska Ukrajine.
