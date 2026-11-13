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Prezident: Vláda by mala zmraziť platy verejných funkcionárov
Zároveň pripomenul, že na rozdiel od členov vlády prezident z celého svojho príjmu platí dane aj odvody.
Autor TASR
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Bratislava/Poznaň 13. novembra (TASR) - Nebolo by správne, keby vysokým verejným funkcionárom v čase šetrenia rástli platy. Budúci rok by preto mali zostať zmrazené. Uviedol to vo štvrtok (12. 11.) pred odletom z poľskej Poznane prezident SR Peter Pellegrini s tým, že vládu bude vyzývať k takémuto kroku.
„V prípade potreby šetrenia by bolo veľmi neslušné, ak by predstaviteľom verejného života platy rástli a aby to opäť bolo predmetom diskusií. Pretože ak majú ľudia hlbšie do peňaženky, čo majú, tak si nemyslím, že je korektné, aby verejným funkcionárom, to je jedno, či prezidentovi, predsedovi parlamentu, poslancom alebo vláde, platy rástli. Bolo by to nekorektné a vláda by mala prijať rozhodnutie, ako tieto platy zmraziť,“ vyhlásil Pellegrini.
Zároveň pripomenul, že na rozdiel od členov vlády prezident z celého svojho príjmu platí dane aj odvody. „Hoci ten plat prezidenta je, aký je, ale chvalabohu podlieha celý odvodom aj zdaneniu. Na rozdiel od členov vlády, ktorí si to vyriešili značnou časťou paušálnych náhrad, pri ktorých sa ich nedotýkajú ani zvyšované dane, ani zvyšované odvody, pretože z paušálnych náhrad neplatia ani dane, ani odvody,“ doplnil Pellegrini.
Platy ústavných činiteľov sú zákonom určené ako násobky priemernej mzdy na Slovensku. Za bežných okolností sa tak zvyšujú automaticky každý rok podľa toho, ako sa vyvíjajú priemerné platy v hospodárstve. Aby k tomu nedošlo, je potrebné upraviť zákon.
„V prípade potreby šetrenia by bolo veľmi neslušné, ak by predstaviteľom verejného života platy rástli a aby to opäť bolo predmetom diskusií. Pretože ak majú ľudia hlbšie do peňaženky, čo majú, tak si nemyslím, že je korektné, aby verejným funkcionárom, to je jedno, či prezidentovi, predsedovi parlamentu, poslancom alebo vláde, platy rástli. Bolo by to nekorektné a vláda by mala prijať rozhodnutie, ako tieto platy zmraziť,“ vyhlásil Pellegrini.
Zároveň pripomenul, že na rozdiel od členov vlády prezident z celého svojho príjmu platí dane aj odvody. „Hoci ten plat prezidenta je, aký je, ale chvalabohu podlieha celý odvodom aj zdaneniu. Na rozdiel od členov vlády, ktorí si to vyriešili značnou časťou paušálnych náhrad, pri ktorých sa ich nedotýkajú ani zvyšované dane, ani zvyšované odvody, pretože z paušálnych náhrad neplatia ani dane, ani odvody,“ doplnil Pellegrini.
Platy ústavných činiteľov sú zákonom určené ako násobky priemernej mzdy na Slovensku. Za bežných okolností sa tak zvyšujú automaticky každý rok podľa toho, ako sa vyvíjajú priemerné platy v hospodárstve. Aby k tomu nedošlo, je potrebné upraviť zákon.