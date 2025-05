Prezident vymenoval Dušana Keketiho za viceguvernéra NBS

Bratislava 9. mája (TASR) - Viceguvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) sa stal Dušan Keketi. V piatok ho do funkcie vymenoval prezident SR Peter Pellegrini. Keketi do marca zastával post ministra cestovného ruchu a športu, po dohode v koalícii ho na poste nahradil Rudolf Huliak (nezávislý). Následne ho na návrh vlády schválil parlament do funkcie viceguvernéra NBS.











