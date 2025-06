Prezident: Vyšehradský fond je jedným z najväčších úspechov V4

Bratislava 10. júna (TASR) - Zriadenie Medzinárodného vyšehradského fondu patrí k najväčším úspechom spolupráce Vyšehradskej štvorky (V4). Počas osláv 25. výročia založenia fondu to povedal prezident Peter Pellegrini. Pripomenul, že fond za uplynulých 25 rokov podporil viac ako 6700 projektov či 3000 štipendií a ďalších aktivít v celkovej hodnote 140 miliónov eur.



Tisícky profesionálov a nadšencov z častí strednej Európy a z rôznych spoločenských vrstiev mali podľa Pellegriniho vďaka fondu možnosť inšpirovať a rozvíjať svoj talent a tiež vytvárať trvalé partnerstvá medzi ľuďmi a inštitúciami v prospech svojich profesií. „Štipendijné a rezidenčné programy ukázali, že mobilita nepozná hranice. Spoločné kultúrne aktivity potvrdili, že kreativita nepozná hranice,“ povedal prezident.



Fond sa podľa Pellegriniho stal populárnym aj pre svoju otvorenosť a inkluzívnosť. Za štvrťstoročie zhromaždil toľko kontaktov, nápadov a myšlienok, že región naďalej priťahuje mnohých partnerov a kľúčových hráčov z celého sveta. Prezident ocenil, že s dôležitými partnermi, ako sú Taliansko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené štáty americké, Kanada, Holandsko, Nemecko, ale aj Japonsko a Južná Kórea bolo vyvinutých mnoho úspešných aktivít. Programy fondu sa stali veľmi populárnymi v kľúčových regiónoch, ako sú východná Európa a západný Balkán. Vo východnej Európe sa programy teraz zameriavajú na pomoc obetiam vojny na Ukrajine.



Medzinárodný vyšehradský fond zohral a naďalej zohráva podľa prezidenta dôležitú úlohu aj v hospodárskej spolupráci medzi všetkými členmi. Mnohé z projektov sú navrhnuté tak, aby vytvárali prepojenia medzi rôznymi časťami podnikateľských sektorov. „Táto spolupráca presahuje hranice krajín V4 a je otvorená mnohým ďalším medzinárodným partnerom a tomu, čo by mohlo byť alebo musí byť budúcimi oblasťami spolupráce, ktoré by inšpirovali aj za hranicami našich krajín V4,“ dodal Pellegrini.