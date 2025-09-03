< sekcia Ekonomika
Prezident vyzdvihol dôležitosť potravinovej bezpečnosti SR
Snaha obstáť v medzinárodnej konkurencii však podľa jeho slov nevylučuje obojstranne prínosnú spoluprácu aj so zahraničnými partnermi, ktorí sú zastúpení i na tomto veľtrhu.
Autor TASR,aktualizované
Nitra 3. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vyzdvihol v príhovore počas slávnostného otvorenia 50. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre dôležitosť potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti krajiny. Cesta k naplneniu tohto cieľa podľa neho vedie cez efektívnu a férovú podporu agrosektora, čo musí byť jednou z priorít aj súčasnej vládnej politiky.
„Slovensko bude musieť vyvinúť maximálne úsilie, aby nedoplatilo na návrh Európskej komisie presmerovať podporu od veľkých výrobcov len k malým farmárom, keďže na Slovensku je špecifická situácia. Až 90 percent využívanej poľnohospodárskej pôdy obrábajú práve väčší producenti s výmerou viac ako 50 hektárov,“ podčiarkol.
Snaha obstáť v medzinárodnej konkurencii však podľa jeho slov nevylučuje obojstranne prínosnú spoluprácu aj so zahraničnými partnermi, ktorí sú zastúpení i na tomto veľtrhu. „Pre štát je dôležité, aby jeho obyvatelia mali vždy prístup ku kvalitným a dobrým potravinám, aby potraviny a stravovanie nezaťažovali neúmerne ich peňaženky či rodinné rozpočty,“ podotkol prezident SR. Správnym krokom bolo podľa neho aj zníženie sadzby DPH pre niektoré základné potraviny.
Výstavu Agrokomplex v Nitre považuje za sviatok slovenského poľnohospodárstva, farmárstva či potravinárskej výroby. „Agrokomplex symbolizuje zrelosť a skúsenosť, ale tiež perspektívu, pohľady do budúcnosti, v ktorej bude aj poľnohospodárska a potravinárska výroba podliehať zásadným zmenám, predovšetkým vďaka využívaniu inovácií či moderných a nových technológií,“ doplnil Pellegrini.
Šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) zdôraznil, že počas vyše polstoročia sa výstavisko stalo srdcom slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka. „Agrokomplex sa stal platformou na odborný dialóg, prezentáciu domácich výrobcov a šírenie inovácií, ale aj miestom, kde sa spája odbornosť s kultúrou, rodinných životom a oddychom. Aj preto má taký jedinečný význam pre Nitru, región a celé Slovensko,“ doplnil minister.
Riaditeľ štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko Jozef Pavle víta stredajší prísľub vlády na poskytnutie finančných prostriedkov na modernizáciu areálu. „Ide o 143 hektárov pôdy, veľa z tej pôdy nie je našej. Máme dosť veľké problémy starať sa o tento obrovský majetok s finančným dlhom, ktorý tu zostal,“ ozrejmil.
V Nitre sa v stredu začal jubilejný 50. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Jeho návštevníkov čakajú expozície vyše 500 vystavovateľov a bohatý program, ktorý na Národnom výstavisku potrvá do 7. septembra. Organizátori pripomenuli, že výstava ponúka doteraz najrozsiahlejšiu prehliadku poľnohospodárskych strojov.
„Slovensko bude musieť vyvinúť maximálne úsilie, aby nedoplatilo na návrh Európskej komisie presmerovať podporu od veľkých výrobcov len k malým farmárom, keďže na Slovensku je špecifická situácia. Až 90 percent využívanej poľnohospodárskej pôdy obrábajú práve väčší producenti s výmerou viac ako 50 hektárov,“ podčiarkol.
Snaha obstáť v medzinárodnej konkurencii však podľa jeho slov nevylučuje obojstranne prínosnú spoluprácu aj so zahraničnými partnermi, ktorí sú zastúpení i na tomto veľtrhu. „Pre štát je dôležité, aby jeho obyvatelia mali vždy prístup ku kvalitným a dobrým potravinám, aby potraviny a stravovanie nezaťažovali neúmerne ich peňaženky či rodinné rozpočty,“ podotkol prezident SR. Správnym krokom bolo podľa neho aj zníženie sadzby DPH pre niektoré základné potraviny.
Výstavu Agrokomplex v Nitre považuje za sviatok slovenského poľnohospodárstva, farmárstva či potravinárskej výroby. „Agrokomplex symbolizuje zrelosť a skúsenosť, ale tiež perspektívu, pohľady do budúcnosti, v ktorej bude aj poľnohospodárska a potravinárska výroba podliehať zásadným zmenám, predovšetkým vďaka využívaniu inovácií či moderných a nových technológií,“ doplnil Pellegrini.
Šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) zdôraznil, že počas vyše polstoročia sa výstavisko stalo srdcom slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka. „Agrokomplex sa stal platformou na odborný dialóg, prezentáciu domácich výrobcov a šírenie inovácií, ale aj miestom, kde sa spája odbornosť s kultúrou, rodinných životom a oddychom. Aj preto má taký jedinečný význam pre Nitru, región a celé Slovensko,“ doplnil minister.
Riaditeľ štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko Jozef Pavle víta stredajší prísľub vlády na poskytnutie finančných prostriedkov na modernizáciu areálu. „Ide o 143 hektárov pôdy, veľa z tej pôdy nie je našej. Máme dosť veľké problémy starať sa o tento obrovský majetok s finančným dlhom, ktorý tu zostal,“ ozrejmil.
V Nitre sa v stredu začal jubilejný 50. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Jeho návštevníkov čakajú expozície vyše 500 vystavovateľov a bohatý program, ktorý na Národnom výstavisku potrvá do 7. septembra. Organizátori pripomenuli, že výstava ponúka doteraz najrozsiahlejšiu prehliadku poľnohospodárskych strojov.