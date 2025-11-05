< sekcia Ekonomika
Prezident: Zmeny v ochrane spotrebiteľa majú zlepšiť informovanosť
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa by mali priniesť lepšiu informovanosť pri nákupoch najmä vzhľadom na environmentálne a sociálne vplyvy. Zároveň majú podporiť udržateľnú spotrebu prostredníctvom podpory opravárenských služieb. Vyplýva to z novely, ktorú v stredu podpísal prezident Peter Pellegrinni.
Zákonná lehota na uplatnenie zodpovednosti za chybu veci sa predĺži o jeden rok, ak si spotrebiteľ ako prostriedok nápravy vyberie opravu tovaru. Lehota sa takto predĺži iba raz, v prípade výskytu ďalšej chyby už nedôjde k ďalšiemu predĺženiu trvania zodpovednosti, aj keby si spotrebiteľ opäť zvolil ako prostriedok nápravy opravu. Zároveň bude zavedený nový informačný formulár, ktorý pomôže spotrebiteľom posúdiť a porovnať opravárenské služby.
„Posilňuje sa informovanosť spotrebiteľov o životnosti tovaru, jeho opraviteľnosti, dostupnosti náhradných dielov či softvérových aktualizácií, rozširuje sa zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, o nové praktiky spojené napríklad s predčasným a plánovaným zastarávaním tovarov, používaním netransparentných a nedôveryhodných značiek udržateľnosti či zavádzajúcich environmentálnych tvrdení, takzvaný greenwashing,“ priblížilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe.
Novela podľa rezortu upravuje právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa na dosiahnutie súladu vnútroštátnej právnej úpravy s právnymi aktmi Európskej únie (EÚ).
