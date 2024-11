Prezidentka ECB Lagardová vyzvala Európu, aby spojila sily a zdroje

Paríž 19. novembra (TASR) - Európa zaostáva v nových technológiách aj v produktivite a bez odvážnej hospodárskych politiky sa jej nepodarí získať späť stratené pozície. Bude tak mať problém udržať svoje sociálne výhody a zvýšiť výdavky na obranu a klímu. Uviedla to v pondelok (18. 11.) prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová počas prejavu v Paríži. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a businesstimes.



Európa by mala spojiť svoje zdroje v oblastiach ako obrana a klíma, keďže rast jej produktivity klesá a svet sa triešti na súperiace bloky, vyhlásila.



"V opačnom prípade nebudeme schopní vytvárať bohatstvo, ktoré budeme potrebovať na pokrytie rastúcich výdavkov na zaistenie našej bezpečnosti, na boj proti klimatickým zmenám a ochranu životného prostredia," zdôraznila.



Vyzvala takisto členské krajiny Európskej únie (EÚ), aby sa "rýchlo prispôsobili meniacemu sa geopolitickému prostrediu a znovu získali stratenú pôdu v konkurencieschopnosti a inováciách".



Kontinent stratil svoje miesto na čele pokroku v digitálnom veku. Zároveň je voľný obchod čoraz viac spochybňovaný a vyspelé ekonomiky sa rozchádzajú v otázkach regulácií, povedala v prejave.



Podľa nej spojením síl s cieľom zvýšiť rast produktivity a združením zdrojov v oblastiach, kde majú európske štáty tesnú konvergenciu priorít, ako je obrana a ekologická transformácia, môžu dosiahnuť požadované výsledky a zároveň byť efektívni pri riadení verejných financií.



Jej výzva na väčšiu integráciu odzrkadľuje varovania ostatných politikov, ktorí tvrdia, že návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu by mohol urýchliť novú éru protekcionizmu, čo obzvlášť poškodí európske hospodárstvo.



Šéf nemeckej Bundesbanky Joachim Nagel varoval, že ak Trump splní svoje sľuby o clách, môže to znížiť ekonomickú produkciu v jeho krajine o 1 %. Upozornil tiež, že väčší a kolísavejší inflačný tlak by mohol prinútiť centrálne banky, aby reagovali vyššími úrokovými sadzbami.



Lagardová v prejave zopakovala výzvu, aby EÚ zvýšila produktivitu odstránením prekážok jednotného trhu s kapitálom, čo by pomohlo lepšie nasmerovať úspory k podnikateľom a inováciám.



"Už sa nemôžeme považovať za voľný klub nezávislých ekonomík. Táto perspektíva je zastaraná vo svete, ktorý sa fragmentuje na geopolitické bloky sústredené okolo najväčších ekonomík," povedala Lagardová.



"Dnes sa musíme považovať za jednu veľkú ekonomiku s prevažne spoločnými záujmami," dodala.