Mexická prezidentka: Krajina je pripravená na clá USA

Mexico City 3. marca (TASR) - Mexiko má pripravené pohotovostné plány pre prípad, že americký prezident Donald Trump pristúpi k zavedeniu rozsiahlych ciel, uviedla v pondelok mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Bez ohľadu na to, aké bude rozhodnutie, máme plán," povedala Sheinbaumová na tlačovej konferencii. "V rôznych oblastiach, bezpečnostnej aj obchodnej, prebieha neustála komunikácia a budeme čakať, čo sa stane," dodala prezidentka bez uvedenia podrobností.



Trump krátko po nástupe do funkcie oznámil zavedenie cla vo výške 25 % na dovoz z Mexika a Kanady, pričom susedné krajiny obvinil, že nerobia dosť v boji proti nelegálnej migrácii a pašovaniu drogy fentanyl na svojich hraniciach s USA. Trump účinnosť ciel posunul o jeden mesiac po tom, ako Mexiko súhlasilo s nasadením ďalších 10.000 vojakov na mexicko-americkej hranici. Odložené clá by mali nadobudnúť účinnosť v utorok (4. 3.).



Minulý týždeň sa vo Washingtone uskutočnili stretnutia vysokých mexických predstaviteľov s ich americkými partnermi, na ktorých sa zaviazali prijať bližšie nešpecifikované koordinované opatrenia na boj proti obchodovaniu s drogami. Mexiko takisto minulý týždeň vydalo Spojeným štátom niektorých zo svojich najznámejších uväznených drogových bossov vrátane šéfa kartelu, ktorý bol desaťročia na zozname hľadaných osôb v súvislosti s vraždou amerického tajného agenta. Mexická vláda uzavrela s Washingtonom potrebné dohody a rozhodnutie o uplatnení ciel "závisí od vlády USA", uzavrela Sheinbaumová.