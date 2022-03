Prezidentka: Na Slovensku máme vyše 660.000 ľudí, ktorí čelia chudobe

Na snímke sprava prezidentka SR Zuzana Čaputová a minister pôdohospodársta a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan rokujú za okrúhlym stolom, ktorý zorganizovala Zuzana Čaputová v súvislosti so zdražovaním a jeho nepriaznivými dopadmi na sociálne slabšie skupiny v Prezidentskom paláci v Bratislave vo štvrtok 31. marca 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. marca (TASR) - Sociálna situácia mnohých ľudí na Slovensku je veľmi vážna. Uviedla to vo štvrtok prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení tzv. okrúhleho stola organizovaného v súvislosti so zdražovaním a jeho nepriaznivými dosahmi na sociálne slabšie skupiny.Na stretnutí sa diskutovalo najmä o spôsoboch, ako lepšie využiť a distribuovať prebytky potravín smerom k najzraniteľnejším skupinám. Okrúhleho stola sa zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO), ako aj zástupcovia najväčších potravinových reťazcov, predstaviteľov Slovenskej aliancie moderného obchodu, Zväzu obchodu SR, Potravinovej banky Slovenska, Slovenskej katolíckej charity a Slovenského červeného kríža.," priblížila hlava štátu.Predmetom štvrtkového stretnutia boli podľa prezidentky potraviny a potravinová pomoc. "," povedala prezidentka. Okrem slovenských ľudí v núdzi je podľa nej potrebná pomoc aj pre odídencov z Ukrajiny.Na stretnutí sa podľa prezidentky diskutovalo najmä o zlepšení distribučnej siete pre doručovanie potravinovej pomoci z potravinových prebytkov cez charitatívne organizácie. "."Druhým diskutovaným bodom podľa nej bolo usmernenie, ktoré by pomohlo, aby potraviny, ktoré tvoria 60 % až 80 % z prebytkov (pečivo, ovocia a zelenina), mohli reťazce darovať cez charitatívne organizácie. Dnes sú podľa nej tieto potraviny zaradené ako rizikové a reťazce sa pri ich darovaní obávajú pokuty.Podľa Vlčana sa téma prebytkov potravín rieši už v novele zákona o potravinách, ktorá sa aktuálne prerokováva v parlamente. "," povedal agrominister," dodal Vlčan.