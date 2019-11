Prezidentka SR Z. Čaputová nevymenuje J. Hudáka za viceguvernéra NBS

Bratislava 19. novembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa rozhodla nevymenovať do funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Jozefa Hudáka. Informovala o tom listom predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) a oboznámení s ním boli v utorok aj poslanci parlamentného finančného výboru. List rovnako dostal aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Hudák podľa Čaputovej nespĺňa viacero podmienok, aby mohol byť do tejto funkcie vymenovaný. Parlament schválil návrh vlády na jeho vymenovanie ešte vlani v decembri.



Prezidentka v liste uviedla, že preskúmala splnenie zákonných predpokladov Hudáka na výkon tejto funkcie. "Navrhnutý kandidát nespĺňa už prvú zákonnú kvalifikačnú podmienku, ktorou je úplné vysokoškolské vzdelanie univerzitného zamerania v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva," uvádza prezidentka. Okrem toho však podľa Čaputovej existujú aj ďalšie okolnosti, ktoré spochybňujú vhodnosť na jeho vymenovanie. "Zároveň u neho existujú skutočnosti, ktoré dôvodne spochybňujú jeho schopnosť vykonávať funkciu viceguvernéra NBS spôsobom neznižujúcim vážnosť tejto funkcie a celej NBS a spôsobom, ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním NBS, čo môže narušiť riadny chod NBS," vysvetlila Čaputová.



Prezidentka tiež uviedla, že ju aj exguvernér NBS Jozef Makúch informoval o vážnych pochybnostiach s nomináciou Hudáka. Diskvalifikovali ho aj jeho vyjadrenia o tom, že jednou z jeho iniciatív v pozícii viceguvernéra bude založenie novej zdravotnej poisťovne, ktorá by mala byť pod dohľadom NBS a poskytovala by poistenie nadštandardu zdravotnej starostlivosti. "Takéto verejné vyhlásenie preukazuje nedostatok orientácie o účele, na ktorý bola zriadená NBS a úlohách centrálnej banky," priblížila Čaputová. Podľa jej listu Hudák vykonával riadiacu prax naposledy pred viac ako 10 rokmi, pôsobil prevažne v oblasti verejného zdravotníctva, ktorá s kompetenciami NBS nesúvisí.



Rovnako v jeho neprospech hrá aj pôsobenie v Poisťovni Tatra, ktorá bola majetkovo prepojená na nebankový subjekt Horizont a neskôr CI Holding. "Počas svojho pôsobenia v tejto inštitúcii v roku 2005 podpísal zmluvu medzi poisťovňou a materskou spoločnosťou CI Holding o poskytnutí prostriedkov v neobmedzenej výške. Podľa záverov dohľadu NBS tým ohrozil finančnú stabilitu poisťovne," uvádza sa v prezidentkinom liste.



K Hudákovi sa kriticky staval aj Klub ekonomických analytikov, ale aj opozícia. V tajnom hlasovaní získal 72 zo 136 platných hlasov. Proti boli 56 poslanci, 8 sa v hlasovaní zdržali.



Banková rada NBS má šesť členov. Tvoria ju guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. V súčasnosti nie je obsadené jedno miesto viceguvernéra, na ktoré mal zasadnúť práve Hudák.