Prezidentka: Niektoré skupiny prepadávajú cez navrhované opatrenia

Bratislava 7. mája (TASR) – Niektoré najviac ohrozené skupiny obyvateľstva zatiaľ prepadávajú cez navrhované opatrenia na zmiernenie následkov zdražovania. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



Cez navrhované sito štátnej pomoci by podľa jej slov prepadli napríklad dôchodcovia alebo rodiny, ktoré majú už odrastené deti. "Ideologicky je dobré, keď má štát na to, aby pomohol všetkým rodinám. Kľúčové však je, aby tie skupiny, ktoré sú najviac ohrozené chudobou, nezostali opomenuté," podotkla prezidentka.



Skonštatovala, že navrhované opatrenia sú známe zatiaľ len z tlačovej konferencie, nie ako konkrétny materiál. V rámci nich víta jednorazovú pomoc pre najzraniteľnejších, tiež diskusie o zvyšovaní životného minima. "Máme máj a nemáme prijaté žiadne kompenzačné kroky vo vzťahu k zdražovaniu, najmä k tým najzraniteľnejším skupinám," zdôraznila hlava štátu.



Registruje pochybnosti ekonómov, či je možné výdavky na tieto opatrenia vykryť vyšším zdanením niektorých firiem. "Je to predmet koaličného sporu, sama som zvedavá, aký prístup k tomu vláda zvolí," dodala prezidentka. Predpokladá, že kabinet má záujem prijať opatrenia, cez ktoré neprepadnú niektoré zraniteľné skupiny obyvateľstva.