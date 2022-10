Prezidentka, NR SR i ÚV dostanú v budúcom roku viac financií

Bratislava 14. októbra (TASR) - Kancelárie prezidenta i Národnej rady (NR) SR, ako aj Úrad vlády (ÚV) SR, by mali mať v budúcom roku vyšší rozpočet než pred rokom. Najviac si polepší úrad vlády, najmenej prezidentka. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v piatok schválila vláda.



Úrad vlády SR by si mal v budúcom roku polepšiť o zhruba 38.000 eur. Jeho celkové výdavky na ďalší rok sú rozpočtované vo výške 193 miliónov eur. Nárast má byť spôsobený najmä výdavkami plánu obnovy a odolnosti, ktoré sa na rok 2023 navrhujú v sume 151 miliónov eur a sú určené na financovanie výskumu, vývoja, inovácií a na boj proti korupcii pre Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu. Rásť majú aj v zmysle dohodnutých kolektívnych zmlúv a ďalších okolností.



Rozpočtové výdavky Kancelárie NR SR by mali byť v roku 2023 vyše 42,3 milióna eur. Celková suma zahŕňa okrem financií na plnenie funkcií a činnosti poslancov a výborov parlamentu aj ďalšie položky, napríklad výdavky súvisiace s rekonštrukciou a prevádzkou Bratislavského hradu.



Kancelária prezidentky si polepší v budúcom roku len o zhruba milión eur, rozpočtovaný má objem financií vo výške 6,38 milióna eur. Jej výdavky zabezpečujú úlohy súvisiace so zabezpečením podmienok a všetkých činností potrebných na výkon ústavných právomocí prezidenta.