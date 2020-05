Prezidentka odobrila novelu zákona o sociálnom poistení

Prezidentka podpísala zjednodušenie poskytovania eurofondov počas koronakrízy

Zuzana Čaputová odobrila, že v SR vzniknú ambulancie pre pacientov s COVID-19

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 20. mája (TASR) - Zmeny pri cestovných náhradách, zavedenie výnimky pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ), či rozšírenie možností aktivačnej činnosti pre nezamestnaných formou dobrovoľníckej služby počas mimoriadnej situácie na Slovensku. Tieto novinky prináša novela zákona o sociálnom poistení, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.Novela reaguje na viaceré aspekty služieb zamestnanosti, ktoré sú ovplyvnené rozšírením ochorenia COVID-19.zdôvodňuje rezort práce. Novela preto upravuje termíny na posúdenie vzniku, zániku a pokračovania povinného nemocenského a dôchodkového poistenia pre niektoré SZČO v súlade s odkladom termínu na podanie daňového priznania.V súvislosti s riešením následkov pandémie nového koronavírusu, ktorá má podľa rezortu práce nezanedbateľné dosahy na zamestnávateľov, sa v tomto roku a ani v roku 2021 nebude uplatňovať mechanizmus podľa zákona o cestovných náhradách, ktorý sa týka úprav stravného pre príslušné časové pásma určené zákonom a úpravy sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel.Zavedú sa tiež výnimky pre ľudí na úrade práce v prípade poberania odmeny za výkon pracovnej povinnosti podľa zákona o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Nezamestnaní na úradoch práce môžu byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak jeho trvanie nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima.Rozšíria sa aj možnosti aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby UoZ jej poskytovaním aj pre prípad poskytovania pomoci v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktoré ohrozujú životy a materiálne statky spoločnosti. V tejto súvislosti sa predĺži jej maximálne možné obdobie zo šiestich na 12 mesiacov.Novela rieši aj platnosť potvrdení v prípade cudzincov z tretích krajín, ktorí prišli na Slovensko pracovať, ktorým by sa skončila platnosť povolenia na pobyt počas mimoriadnej situácie. Ak tu majú povolenie na pobyt, tak pracovné povolenie bude platiť až do skončenia krízy a až potom si ho budú musieť obnoviť.Forma vyhlasovania výziev sa zjednoduší, pri zmluvách o poskytovaní nenávratného finančného príspevku bude menej administratívy. Odpustia sa tiež lehoty pre prijímateľov, ktorí ich zmeškali pre pandémiu nového koronavírusu. Tieto zmeny prináša novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Právnu normu v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec." uviedol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v materiáli.Lex korona rieši päť oblastí. Zámerom bolo podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) zjednodušiť projekty financované z Európskeho sociálneho fondu, takzvaný kurzarbeit. Pri každom žiadateľovi by sa tak nemusela uzatvárať osobitná zmluva, ale riešiť sa to má plošne. Zákon umožňuje aj operatívnu zmenu výziev počas mimoriadnej situácie a napríklad aj rokovanie koordinačných orgánov a komisií pomocou videokonferencií.Počas situácie v súvislosti s novým koronavírusom na Slovensku vzniknú epidemiologické ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v stredu odobrila prezidentka SR Zuzana Čaputová.O novele rokovali poslanci Národnej rady (NR) SR ešte minulý týždeň v skrátenom legislatívnom konaní. Právna úprava reguluje aj zriaďovanie mobilných odberových miest. Cieľom je, aby nevznikali živelne.Počet epidemiologických ambulancií a mobilných odberových miest majú stanovovať regionálne úrady verejného zdravotníctva a ministerstvo podľa epidemiologickej situácie. Ambulancia má dostávať od zdravotnej poisťovne mesačnú paušálnu platbu vo výške 11.836 eur.Maximálny počet ambulancií sa odhaduje na 137, čo zodpovedá pevnej sieti pohotovostí. Práve tie by mohli takúto činnosť dočasne vykonávať. Umožnilo by to rozhodnutie ministerstva zdravotníctva po žiadosti samosprávneho kraja.V súvislosti s mobilnými odberovými miestami sa predpokladá, že najviac by ich mohlo byť pri väčších nemocniciach, asi 62. Na mobilných odberových miestach by sa mal odoberať biologický materiál osobám s podozrením na ochorenie COVID-19, a to buď v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, alebo výjazdovou formou.Novela upravuje aj dopravu zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich odbery i testovaných. Ak o tom rozhodne vláda, odbery by mohol vykonávať aj profesionálny vojak Ozbrojených síl SR, ktorý je zdravotníckym pracovníkom.Novelou sa upravujú aj viaceré povinnosti platiteľov poistného. Vzhľadom na posun termínu na podávanie daňových priznaní za rok 2019 do konca júna sa má napríklad posunúť aj termín na vykonanie ročného zúčtovania poistného, ako aj ročného zúčtovania poistného plateného štátom. Podľa novej legislatívy sa majú Sociálnej poisťovni sprístupniť údaje a zmeny údajov z registra zdravotníckych pracovníkov, ako aj registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.Nová legislatíva rieši aj postup v prípade, ak počas krízovej situácie nebola pacientovi poskytnutá kúpeľná starostlivosť. Do kúpeľov by tak mohol ísť po skončení krízovej situácie, aj keby mu uplynula lehota. Upraviť sa má aj podmienka absolvovať preventívnu prehliadku u zubného lekára. Pre rok 2021 sa tiež nebude vyžadovať absolvovanie preventívnej prehliadky za rok 2020 na účel úhrady za liečbu zubného kazu.Legislatívna zmena umožňuje tiež počas krízovej situácie vykonávať dočasnú odbornú stáž občanom z tretích štátov. Má to pomôcť nemocniciam, ak by im radikálne stúpol počet pacientov s ochorením COVID-19. Upraviť sa majú aj niektoré aspekty vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Novela tak reaguje na to, že vzdelávacie ustanovizne možno nebudú schopné zabezpečiť plynulý proces ich ďalšieho vzdelávania.