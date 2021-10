Čaputová odobrila novelu upravujúcu autizmus pri invalidnom dôchodku

Bratislava 5. októbra (TASR) – Duševné choroby a poruchy správania pri posudzovaní invalidného dôchodku v prílohe zákona o sociálnom poistení budú doplnené o novú skupinu chorôb, ktoré patria do porúch autistického spektra. Počíta s tým novela tohto zákona, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Dôjde tak k zjednodušeniu posudkovej činnosti v týchto prípadoch.



Do skupiny sa podľa novely doplnia choroby ako detský autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm, iná detská dezintegračná porucha, hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi, Aspergerov syndróm, iné poruchy autistického spektra či nešpecifikované poruchy autistického spektra.



Jedna z predkladateliek návrhu zákona Zuzana Šebová (Sme rodina) poukázala na to, že medzi dospelými autistami je takmer 100-percentná nezamestnanosť, pričom veľa z nich má dostatočné schopnosti a zručnosti na to, aby mohli vykonávať prácu. Často však majú problém uspieť na pracovnom pohovore. Dodala, že títo ľudia sú tak odkázaní na sociálne dávky a pomoc rodiny.



Predchádzajúce znenie zákona o sociálnom poistení podľa nej túto problematiku vôbec neriešilo. V prílohe tohto zákona, ktorá uvádzala zoznam duševných chorôb a porúch správania, pri ktorých je nárok na priznanie invalidného dôchodku, sa poruchy autistického spektra totiž neuvádzali. To sťažovalo situáciu osobám s autizmom, ale aj posudkovým lekárom. Novelou zákona o sociálnom poistení sa tak pridala nová položka v prílohe číslo štyri.



Cieľom doplnenia je predísť nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dosahom najviac porovnateľná. Rozdiel bude v tom, že na tieto diagnózy bude v prílohe samostatná časť, teda dôjde k zjednodušeniu posudkovej činnosti v týchto prípadoch.



„Zároveň sa ustanovuje povinnosť Sociálnej poisťovni prehodnotiť trvanie invalidity v najbližšej lehote kontrolnej lekárskej prehliadky uskutočnenej po 31. októbri 2021 u tých poistencov, ktorým bol právoplatne priznaný invalidný dôchodok do 31. októbra 2021," uviedli poslanci v dôvodovej správe.



Súčasne sa zabezpečuje, aby poistenci, ktorým lehota kontrolnej lekárskej prehliadky nebola určená, mali možnosť požiadať o prehodnotenie trvania invalidity. Po prehodnotení trvania invalidity a určení miery poklesu vykonávať zárobkovú činnosť podľa návrhu zákona, Sociálna poisťovňa rozhodne o invalidnom dôchodku v štandardných procesných lehotách. Zákon nadobúda účinnosť od 1. novembra 2021.