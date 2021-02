Prezidentka odobrila nulovú DPH na predaj respirátorov

Bratislava 11. februára (TASR) - Na Slovensku sa zavádza nulová sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na osobné ochranné prostriedky, ktoré slúžia na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov a ktoré sú filtračnou tvárovou polomaskou kategórie FFP2 a FFP3.



Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z dielne Ministerstva financií SR. Tú vo štvrtok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.



"Účelom novely zákona je zabezpečenie lepšej cenovej dostupnosti účinnej ochrany obyvateľstva pred ochorením COVID-19, keďže uplatňovanie nulovej sadzby DPH na uvedené tovary predpokladá zníženie ceny pre konečného spotrebiteľa," vysvetlil rezort financií v materiáli. Toto opatrenie bude trvať do 30. apríla tohto roka.



Rezort predpokladá, že zavedenie nulovej sadzby bude mať na rozpočet verejnej správy negatívny vplyv a zo štátnej pokladnice v tomto roku ukrojí viac ako 15 miliónov eur.