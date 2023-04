Prezidentka odobrila uľahčenie zdaňovania príjmov športovým odborníkom

Bratislava 14. apríla (TASR) - Športovým odborníkom sa zjednoduší administratíva a podávanie daňových priznaní. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov skupiny poslancov hnutia OĽANO, ktorú v piatok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.



Ak budú mať športoví odborníci aktívne príjmy, ktoré nepatria do príjmov zo závislej činnosti, budú sa zdaňovať zrážkou. Daňovník sa však môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane, že daň vyberanú zrážkou neuplatní. V takom prípade príjem zdaní sám podaním daňového priznania. Obdobný systém podľa predkladateľov platí aj pre zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu.



"Takáto právna úprava zníži administratívnu náročnosť a byrokraciu pri vyplácaní odmien športovým odborníkom a predpokladá sa možný pozitívny vplyv na štátny rozpočet, hoci aktuálne nie je možné tento dosah vyčísliť, keďže ide o fakultatívnu úpravu," priblížili predkladatelia. Tieto zmeny budú účinné od 1. mája.



Opätovne sa tiež zavedie spôsob daňového posúdenia výnosov plynúcich z komerčných, predovšetkým podnikových dlhopisov, platný do konca minulého roka. Tieto výnosy sa tak nebudú zdaňovať. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu Mariána Viskupiča (SaS) a Petra Kremského (OĽANO), ktorý parlament k novele schválil. Zmena bude účinná dňom vyhlásenia.



"Zároveň sa umožňuje považovať daň vyberanú zrážkou z komerčných dlhopisov vyberanú u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou od 1. januára 2023 až do dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutiu účinnosti za preddavok na daň v zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok 2023," doplnili predkladatelia.