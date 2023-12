Prezidentka odobrila zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie

Bratislava 27. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie. Výška novej štátnej sociálnej dávky bude 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Informoval o tom prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



Do budúcnosti bude možnosť stanoviť každý rok v zákone o štátnom rozpočte odlišnú výšku príspevku. Na účely poskytovania príspevku je stanovená maximálna hranica príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka, a to vo výške najviac 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem.



Nárok na príspevok budú mať občania, ktorí zmluvu o úvere na bývanie uzatvorili pred 1. januárom roku 2024. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude príspevok vyplácať mesačne pozadu najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom občan plnil podmienky nároku



Zákon bude účinný od 1. januára 2024.