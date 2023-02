Prezidentka odobrila zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Bratislava 21. februára (TASR) - Dotácie na obedy pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách sa od mája tohto roka obnovia. Zmenu prináša novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú v utorok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. V rámci novely poslanci odsúhlasili pozmeňovací návrh, ktorý predložila poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina).



Dotácia bude predstavovať 1,4 eura pre materské školy, 2,1 eura pre prvý stupeň a 2,3 eura pre druhý stupeň základných škôl. Rodič bude musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. Tohtoročné náklady štátu na toto opatrenie by mali dosiahnuť 110 miliónov eur.



"Navrhuje sa opätovné zavedenie plošného poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vzhľadom na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako energie, potraviny a v poslednom období aj zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v školskej jedálni, ako aj režijných nákladov v školských jedálňach," vysvetlila Krištúfková.



Po schválení novely by mala byť pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia a motivačná voči jej príjemcom. Najzásadnejšie zmeny sa týkajú zrušenia osobitného príspevku, ktorý bude riešený samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu práce.



Mení sa posudzovanie niektorých druhov príjmov, rozšíri sa tiež okruh osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Právna norma umožní aj poskytnutie jednorazovej dávky pre domácnosti, ktoré sú v hmotnej núdzi, ale pomoc v hmotnej núdzi sa im neposkytuje.



Novela zároveň zvyšuje mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám. Zameriava sa na zjednodušenie postupov a uľahčenie prístupu k pomoci v hmotnej núdzi pre osoby, ktoré napríklad z dôvodu vlastníctva starých motorových vozidiel, ktoré nevedia predať, nesplnili podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi.



Právna norma prináša tiež zvýšenie súm dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivé domácnosti, a to na základe koeficientu, ktorým boli k 1. júlu 2022 upravené sumy životného minima.



Mení sa aj valorizačný mechanizmus súm životného minima. Po novom sa budú upravovať koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.



Časť novely bude účinná od 1. apríla, zvyšok od 1. októbra tohto roka.