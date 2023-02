Prezidentka odobrila zmenu registračných poplatkov za autá

Bratislava 21. februára (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o správnych poplatkoch, ktorá prináša zmenu vo výpočte registračných poplatkov za motorové vozidlá, ako aj zrušenie koncesionárskych poplatkov. V utorok o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Zákon pôvodne rátal aj so zdanením tranzitného plynovodu, no prezidentka ho vetovala a poslanci napokon daň z osobitnej stavby pre spoločnosť eustream zo zákona vypustili.



Zákon tak prináša najmä zmenu spôsobu výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlá. Do výpočtu zavádza ekologické hľadisko. Po novom sa registračný poplatok určí ako súčin výkonu a ekologického koeficientu vozidla.



Právna norma prináša tiež zrušenie koncesionárskych poplatkov. Hlavným príjmom Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) bude po novom nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu.