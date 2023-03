Prezidentka po návšteve Tachyum

Bratislava 8. marca (OTS) - Spoločnosť Tachyum ™ privítala vo svojich priestoroch v Bratislave prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú.Tachyum dosiahla viacero významných pokrokov vo vývoji Prodigy, prvého univerzálneho procesora pre vysokovýkonné výpočty a umelú inteligenciu. Technické detaily čipu Prodigy firma celosvetovo predstavila v minulom roku.Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie.Tachyum má obrovský potenciál stať sa magnetom pre vysokokvalifikovaných inžinierov a vedcov svetovej úrovne. Po uvedení čipu Prodigy na celosvetový trh sa predpokladá, že vytvorí technologický hub so svetovou reputáciou. Ten priláka talentovaných jednotlivcov, ktorí budú mať príležitosť pracovať na Slovensku na projektoch svetového významu.Prezidentka Zuzana Čaputová mala možnosť sa osobne oboznámiť s aktuálnym stavom vývoja univerzálneho procesora Prodigy a dozvedieť sa viac o tom, ako môže pomôcť Slovensku. Prezidentka ocenila, že Tachyum si kladie ambiciózne ciele.Zakladateľ spoločnosti Tachyum Dr. Radoslav Danilák poďakoval prezidentke Zuzane Čaputovej za jej záujem. Spoločne sa zhodli, že transformácia ekonomiky pod vplyvom nových priekopníckych technológií a globálnych mega trendov musí byť jednou z priorít Slovenska.S prístupom „Doing more with less“ dáva Tachyum Prodigy spoločnostiam a vládam možnosť znižovať spotrebu elektrickej energie. Zároveň pomáha kontrolovať špirálovitý rast nákladov na elektrinu. Počas návštevy pani prezidentke predstavitelia Tachyum ukázali, akým spôsobom budú superpočítače, postavené na technológii Prodigy, pripravené riešiť niektoré z najzásadnejších a najnáročnejších problémov sveta.Ako prezidentke vysvetlil Rado Danilák, Tachyum má záujem uchádzať sa o príležitosť dodať svoju technológiu pre projekt plánovaného superpočítača na Slovensku. Slovensko by však malo mať v tomto smere maximálne ambície a naplno využiť peniaze z Plánu obnovy, ktoré môže investovať do superpočítača. Ten môže pri správnom postupe patriť medzi najvýkonnejšie na svete. Musí však jednoznačne obsahovať aj funkcionalitu umelej inteligencie (AI).Svetové parametre superpočítača pritiahnu pozornosť vedeckých pracovníkov a talentov z celého sveta. To môže byť tiež riešením dlhodobého problému súvisiaceho s odlivom mozgov zo Slovenska.