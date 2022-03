Prezidentka podpísala novelu, ktorá má pomôcť aj s čerpaním eurofondov

Bratislava 8. marca (TASR) – Na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie krmív určených pre chovné a rehabilitačné stanice, sa nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní. Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novela prináša aj úpravu, ktorá má pomôcť čerpaniu eurofondov zo starého programového obdobia.



Zmena zákona je podľa predkladateľov potrebná z dôvodu, že pri zabezpečovaní krmív, rovnako ako potravín, je problematické správne zadefinovať kritériá na vyhodnocovanie ponúk. "Kritériom by nemala byť iba najnižšia cena, ale aj iné kritériá, ktoré sú pri obstarávaní krmiva objektívne problematicky definovateľné. Rovnako ako v prípade zabezpečovania krmív pre zoologické záhrady aj zabezpečovanie krmív pre chovné a rehabilitačné stanice by nemalo podliehať verejnému obstarávaniu," konštatuje sa v dôvodovej správe. Medzi výnimky sa doplní tiež obstarávanie zabezpečovania starostlivosti o nájdené hendikepované chránené živočíchy.



Úpravy v novele majú urýchliť aj čerpanie eurofondov zo starého programového obdobia. Pomôcť by to malo napríklad aj procesom okolo rýchlostnej cesty R2 Košice-Šaca – Košické Oľšany. Kontrola pred uzavretím zmluvy sa má nahradiť kontrolou po podpísaní zmluvy. Každú zákazku Úrad pre verejné obstarávanie skontroluje po podpise zmluvy a za prípadné porušenie uloží pokutu. Vyhlasovatelia súťaží na seba zoberú väčší diel zodpovednosti.



Niektoré pravidlá nového nastavenia čerpania eurofondov na nové programové obdobie sa budú uplatňovať aj v starom programovom období. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy v prípade zákazky financovanej z eurofondov zo starého programového obdobia bude jednoinštančné, teda rozhodnutie nebude podliehať riadnym opravným prostriedkom.



Novela prináša aj novú výnimku zameranú na manažmentové opatrenia na iných ako lesných pozemkoch. Výnimka sa bude vzťahovať na kosenie, pasenie, odstraňovanie náletových drevín a iné typy manažmentov. Cieľom výnimky je umožniť ekonomickejšie a flexibilnejšie realizovanie zákaziek regionálnymi subjektmi. Zároveň aj eliminovanie zapojenia sa "priekupníckych" firiem do verejného obstarávania.