Prezidentka podpísala novelu o dotáciách pre bezpečné ženské domovy

Bratislava 29. apríla (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o dotáciách z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý podporí finančným príspevkom bezpečné ženské domovy. Tým by inak hrozil do konca roka zánik. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) priblížil, že na Slovensku pôsobí 13 bezpečných ženských domov, ktoré sú financované jednak z vyšších územných celkov, ale aj z takzvaného Nórskeho finančného mechanizmu. Tento grant sa však v máji končí a hrozil zánik takýchto zariadení.



Ministerstvo vyčlenilo pre bezpečné ženské domovy pomoc a zvýšilo finančný príspevok z 20.000 eur na maximálne 150.000 eur. Do konca tohto roka by mali dostať bezpečné ženské domovy dokopy až 770.000 eur.



V pôsobnosti ministerstva bolo podľa Tomáša aj zvýšenie príspevku na humanitárnu pomoc pre domácnosti alebo fyzické osoby. Príspevok sa zvýšil z 800 eur na 1500 eur. O poskytnutej výške budú rozhodovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré by ho mohli opakovane udeliť dvakrát do roka.