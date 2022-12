Prezidentka podpísala novelu o ostatných poľnohospodárskych plochách

Bratislava 19. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Právna norma rieši ostatné poľnohospodárske plochy so zámerom pomôcť najmä poľnohospodárom, ktorí ich pri svojej činnosti využívajú.



Cieľom je opätovne rozšíriť právnu ochranu a najmä nastoliť podmienky regulácie povinností majiteľov a užívateľov pôdy, ktorá síce primárne nezodpovedá charakteru poľnohospodárskej pôdy, ale slúži na zabezpečenie poľnohospodárskeho využívania pôdy. Ide o pôdu, ktorá v minulosti tvorila súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu - ostatné poľnohospodárske plochy.



Predkladateľ poukázal na to, že rovnaká daň sa platila za ostatnú plochu, ktorá bola využívaná komerčne, napríklad parkovisko, ako aj za ostatnú plochu, ktorá bola využívaná v súvislosti s poľnohospodárstvom. Takto bude možné tieto ostatné plochy rozlíšiť aj na účely platenia miestnych daní, čo má pomôcť najmä poľnohospodárom, ktorí ich pri svojej činnosti využívajú.



Návrh zákona predpokladá skôr negatívny dosah na rozpočet verejnej správy, konkrétne na rozpočet obcí, ktoré stanovujú miestnu daň z nehnuteľností vrátane dane z pozemkov. Časť ostatných plôch, a to ostatných poľnohospodárskych plôch, má podliehať nižšej sadzbe dane.