Prezidentka podpísala novelu o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Bratislava 14. decembra (TASR) – Výroba piva na vlastnú spotrebu do množstva desať hektolitrov za 12 mesiacov bude oslobodená od spotrebnej dane. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novela zároveň upravuje aj podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar.



Možnosť oslobodiť od spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami priznáva členským štátom legislatíva EÚ, Slovensko ju však doteraz nevyužívalo.



"Predložený návrh preto túto úpravu mení v prospech súkromných drobných výrobcov piva, z ktorých mnohí by výrobu piva radi vykonávali ako svoju voľnočasovú aktivitu a bráni im v tom ani nie tak finančná bariéra zdaňovania malého množstva piva, ktoré vyrobia, ako skôr nelegálny charakter prípadnej domáckej výroby podľa súčasných predpisov a mimoriadna administratívna náročnosť jeho prípadnej legalizácie," uviedli poslanci Národnej rady (NR) SR v predloženom návrhu.



Okrem toho sa upravuje aj definícia malého samostatného liehovaru, dopĺňa sa podmienka pri žiadateľovi o povolenie na výrobu liehu v malom samostatnom liehovare. Ďalej sa napríklad spresňuje vznik daňovej povinnosti, a to v prípade, ak súkromný výrobca piva vyrobí viac piva, ako ustanovuje zákon.



Návrh zákona tiež ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Ide najmä o podmienky a doklady vyžadované na jeho registráciu, evidencie, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Účinnosť zákona bola navrhnutá od 1. januára 2022.