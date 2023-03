Prezidentka podpísala novelu o úprave vlastníckych vzťahov k pôde

Bratislava 24. marca (TASR) - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku sa pre zanikajúci Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič upraví. Vyplýva to z novely, ktorú v piatok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Účinná bude od 1. mája.



Cieľom novely je dosiahnuť súlad zákona s reálnym právnym stavom a rovnako predísť prípadným nejasnostiam v aplikácii zákona v situácii, kedy práva a povinnosti síce automaticky prejdú zo zanikajúceho na prijímajúci štátny podnik, avšak zákon by túto zmenu nereflektoval.



Prezidentka odobrila aj novelu zákona o preverovaní zahraničných investícií, predloženú poslancami hnutia OĽANO. Spresňuje okruh osôb, ktoré môžu dávať kvalifikované podnety v súvislosti so zahraničnou investíciou na ministerstvo hospodárstva. Rozširuje tiež podmienku neohrozenia bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky na celú Európsku úniu (EÚ).