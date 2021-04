Prezidentka podpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní

Bratislava 15. apríla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne poslankyne koaličnej SaS Anny Zemanovej. Cieľom je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj.



Oblasť verejného obstarávania je v základných rámcoch regulovaná na európskej úrovni smernicou. Zemanová poukázala na to, že súčasná slovenská právna úprava je v niektorých aspektoch prísnejšia, a to aj v oblastiach postupov subjektov, ktorých zákazky sú spolufinancované viac ako 50 % verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. V súčasnosti tieto subjekty musia zabezpečiť obstaranie služieb v oblasti výskumu a vývoja prísnejšími postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.



"Úprava má veľký potenciál zjednodušiť najmä implementáciu projektov a zabezpečiť efektívne a včasné využitie finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu inovácií, rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov," konštatuje poslankyňa v dôvodovej správe. Osobitne je podľa nej takéto zosúladenie vhodné v prípade podpory výskumno-vývojových projektov, ktoré boli vyhodnotené ako vysoko kvalitné v rámci komunitárnych nástrojov podpory Európskej únie (EÚ).



Precizuje sa tiež úprava výnimky na výskumno-vývojové služby. Má tak byť evidentné, že zákon sa vzťahuje len na verejné zákazky spĺňajúce ďalšie podmienky. Nemalo by teda dochádzať k aplikačným problémom, ktoré spočívali v tom, že výnimka by sa neuplatňovala v praxi.