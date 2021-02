Prezidentka podpísala novelu zákona o označeniach pôvodu výrobkov

Bratislava 17. februára (TASR) – Slovensko zavedie do svojich právnych predpisov legislatívu EÚ, ktorá umožňuje národnú ochranu označení pôvodu a zemepisných označení iba na nepoľnohospodárske výrobky. Ochranu označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vína, aromatizovaných vínnych výrobkov a liehovín bude zabezpečovať Európska komisia (EK). Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a tiež zákon o potravinách. Novelu zákona v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Cieľom je podľa predkladacej správy k zákonu jednoznačné vymedzenie pôsobnosti právnej úpravy označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov v právnom poriadku Slovenskej republiky. "Konkrétne ide o poskytnutie ochrany na vnútroštátnej úrovni kategórii výrobkov, pri ktorej právo EÚ existenciu ochrany na vnútroštátnej úrovni členských štátov pripúšťa, to znamená kategórii takzvaných nepoľnohospodárskych výrobkov," uvádza sa v materiáli.



Zároveň sa novelou do zákona dostanú zmeny, ktoré vyplývajú z pristúpenia EÚ k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach. Novela tiež upravuje národné fázy postupov, ktorých vykonávanie je v systéme ochrany označení výrobkov a zemepisných označení výrobkov ponechané nariadeniami EÚ na členské štáty. Ide predovšetkým o nové nariadenie o liehovinách.



Hoci právna ochrana označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov, potravín, vína, aromatizovaných vínnych výrobkov alebo liehovín už bude v kompetencii Bruselu, návrhy na jej udelenie budú firmy podávať na Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV). Ten návrh po kontrole a uplynutí lehôt pošle EK. Novela by mala vstúpiť do účinnosti od 25. mája 2021. Tento dátum sa odvíja od účinnosti ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ týkajúcich sa inštitútu zemepisného označenia.