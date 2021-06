Prezidentka podpísala novelu zákona o rozpočte

Bratislava 4. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o rozpočte. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec. Poslanci schválili novelu zákona roka minulý týždeň v piatok (28. 5.), výdavky rozpočtu stúpnu o 3,74 miliardy eur.



Celkové výdavky štátneho rozpočtu tak v tomto roku dosiahnu úroveň 27,6 miliardy eur.



Vládny návrh novely pôvodne počítal so zvýšením o necelých 3,4 miliardy eur. Zvýšenie o ďalších takmer 351 miliónov eur vyplynulo z pozmeňujúceho návrhu z výborov, ktorý rovnako prešiel.



Rovnako ako výdavky sa zvýši aj plánovaný schodok rozpočtu. Stúpne z necelých 8,1 miliardy eur až na 11,8 miliardy eur. Zvýšenie rezervy na výdavky súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 predstavuje ešte o 294,9 milióna eur viac, teda spolu 2,7 miliardy eur. Upravili sa aj jednotlivé sumy položiek patriace pod túto kategóriu.



Na zabezpečenie v rozpočte nekrytých titulov sa novelou vyčlení ďalších 1,04 miliardy eur. V návrhu bola pôvodne uvedená suma 984 miliónov eur, zvýšenie o ďalších 55,7 milióna eur rovnako vyplynulo z pozmeňujúceho návrhu. Toto zvýšenie zahŕňa 35,7 milióna eur pre Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na energie, údržbu objektov, ale aj na dofinancovanie prevádzky súdnictva. Obsahuje aj zvýšenie výdavkov na podporu regionálneho rozvoja o 20 miliónov eur.



"Pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo z údajov a prognóz, ktoré zohľadňovali negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19. V štátnom rozpočte na rok 2021 bola rozpočtovaná rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 v sume 1,04 miliardy eur. V dôsledku nepriaznivého vývoja situácie na Slovensku súvisiaceho s pandémiou sú však prostriedky tejto rezervy vyčerpané. Cieľom návrhu zákona je preto zabezpečiť dofinancovanie opatrení zameraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v roku 2021, ako aj ďalších výdavkov štátneho rozpočtu," zdôvodnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Výdavky na zabezpečenie ďalších opatrení majú najmä vytvoriť priestor na čerpanie prostriedkov v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti SR, zabezpečiť krytie zvýšených výdavkov na odvody do všeobecného rozpočtu EÚ, či prostriedky na dofinancovanie železničných spoločností.



Novela tiež dopĺňa možnosť prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti (SURE) prevziať rámcový úver od EÚ na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu kumulatívne do výšky 1 miliardy eur.