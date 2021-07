Prezidentka podpísala novelu zákona o tepelnej energetike

Bratislava 8. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o tepelnej energetike, ktorú 23. júna schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Z novely zákona o tepelnej energetike vyplýva, že terminológia jednotlivých teplárenských zariadení sa spresní v zákone. To by malo pomôcť správnemu nastaveniu pravidiel cenovej regulácie v tepelnej energetike. Upraví sa aj záväzné stanovisko dodávateľa tepla.



"Hlavným cieľom návrhu zákona je naplniť Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024," uviedli poslanci v dôvodovej správe. V časti s názvom Energetika sa uvádza, že sa vláda zameria na riešenia, ktoré povedú k transparentným a férovým trhovým pravidlám a cenám energií.



Podľa aktuálne platnej úpravy je dodávateľ tepla pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území podľa stavebného zákona dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je záväzné. V praxi však podľa predkladateľov dochádza k situáciám, keď je výstavba novej sústavy tepelných zariadení znemožnená výlučne na základe nesúhlasného záväzného stanoviska aktuálneho dodávateľa. Podotkli, že niektorí dodávatelia tepla sa pri vydávaní záväzného stanoviska nesprávajú ako dotknuté orgány v zmysle stavebného zákona, ale ako účastníci konania. Návrh zákona preto záväzné stanovisko dotknutému orgánu naďalej ponecháva, ale upravuje ho v novom odseku.



Novela rieši aj spresnenie terminológie jednotlivých teplárenských zariadení. "Správna terminológia, určujúca zákonné pojmy jednotlivých teplárenských zariadení slúžiacich na výrobu a rozvod tepla ako na pripojenie koncového odberateľa k verejnému rozvodu, predstavuje základ pre správne nastavenie pravidiel cenovej regulácie v tepelnej energetike," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Podľa jedného z predkladateľov Milana Vetráka (OĽANO) sa tak posilnia právomoci obcí a miest rozhodovať v súlade so schválenou koncepciou v oblasti tepelnej energetiky. "V súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR sa obmedzuje rozsah otázok, ku ktorým sa bude môcť dodávateľ tepla vyjadrovať vo svojom záväznom stanovisku ako dotknutý orgán vo verejnom záujme. Tým vytvoríme tlak na centrálne zdroje zásobovania teplom, aby sa modernizovali a znižovali cenu tepla, lebo v opačnom prípade bude stále pretrvávať záujem ľudí o odpájanie sa od tohto zdroja," doplnil.



Poslanci schválili i pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí aj o tom, aby sa v konaní o vydanie osvedčenia a záväzného stanoviska obce skúmala aj otázka splnenia podmienok skončenia odberu tepla. "Predovšetkým skutočnosť, že nový zdroj tepla využíva vyššie percento tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie ako doterajší zdroj tepla, čo je plne v súlade s Energetickou politikou SR a Stratégiou environmentálnej politiky SR do roku 2030," uviedli predkladatelia pozmeňujúceho návrhu. Ďalej sa precizujú ustanovenia zákona upravujúce podmienky skončenia odberu tepla z dôvodov výstavby zariadení na výrobu tepla, ktoré využívajú vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie.