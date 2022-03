Prezidentka podpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní

Bratislava 25. marca (TASR) – Vylúčiť z obchodovania so štátom uchádzačov z krajín, ktoré sú nepriateľské voči Slovensku a jeho občanom, prípadne im zamedziť vstup do kritických oblastí podnikania, ako sú napríklad energetika alebo obranné zákazky. Takúto možnosť priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. O návrhu zákona rokovala Národná rada (NR) SR tento týždeň v zrýchlenom režime.



Návrh posilňuje mechanizmus na obmedzenie účasti subjektov z rizikových krajín na verejnom obstarávaní. Novela umožní vláde reagovať na situácie, keď je najmä z bezpečnostného hľadiska potrebné, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia v určitých oblastiach nevstupovali do zmluvných vzťahov s dodávateľmi z konkrétnych krajín. Takisto umožní prikázať verejným obstarávateľom a obstarávateľom nekontrahovať určité typy komodít od subjektov, ktoré majú sídlo v konkrétnom štáte, alebo využívať kapacity takýchto subjektov.



Návrh zákona, ktorý pripravila vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) v spolupráci s podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina), je podľa Remišovej priamou reakciou na vojenský útok Ruska proti Ukrajine. "V tejto situácii je lepšie, keď zákazky financované z verejných zdrojov môžu získať slovenské firmy, nie spoločnosti zo štátov, ktoré sa k Slovensku správajú nepriateľsky a agresívne. Novela zákona o verejnom obstarávaní nám umožňuje reagovať nielen na vojnu na Ukrajine, ale aj na prípadné ďalšie bezpečnostné hrozby, ktorým môže naša krajina v budúcnosti čeliť," zhodnotila Remišová.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR uviedlo, že rovnakým smerom ako Slovensko ide aj Európska únia, ktorá zavedie jednotnú obchodnú politiku voči krajinám, ktoré zaobchádzajú s firmami z členských štátov v nižšom štandarde, ako je štandard Únie. Schválená novela zákona o verejnom obstarávaní podľa rezortu zavádza rovnaký mechanizmus.



Novela tiež odstráni chybu v doterajšej právnej úprave, ktorá umožňovala použitie výnimky v rámci priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie len pre civilné zákazky a len pre verejných obstarávateľov. Účinná bude od 1. apríla tohto roka.