Prezidentka podpísala novelu zákona o e-Governmente

Bratislava 4. októbra (TASR) - Zriaďovanie elektronických schránok pre orgány verejnej moci sa má racionalizovať. Vyplýva to z novely zákona o e-Governmente z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Cieľom návrhu zákona je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy," priblížilo ministerstvo investícií.



Podľa MIRRI sa rieši racionalizácia pravidiel zriaďovania elektronických schránok pre orgány verejnej moci, a to aj v prípadoch, keď je nositeľom verejnej moci fyzická osoba, ktorá vykonáva funkciu, je zamestnaná, alebo je v inom právnom vzťahu k subjektu, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku v postavení orgánu verejnej moci (napríklad riaditeľ školy).



Novela zákona zároveň rieši aj nemožnosť používať tzv. eID ako zariadenie na uloženie kvalifikovaných certifikátov a vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu, k čomu dôjde koncom roka 2022. Občania, ktorí budú chcieť využívať na vytváranie elektronického podpisu eID, totiž budú musieť absolvovať výmenu občianskeho preukazu z dôvodu, ktorý nenastal na ich strane. Budú preto oslobodení od povinnosti platiť za takúto výmenu správny poplatok.



Novelou zákona tiež podľa ministerstva investícií dochádza k úprave zriaďovania a aktivácie elektronických schránok zapísaných organizačných zložiek a tiež k zjednoteniu režimu deaktivácie elektronických schránok fyzických osôb podnikateľov s právnickými osobami a orgánmi verejnej moci.



"K úprave pravidiel doručovania sa pristupuje s cieľom minimalizovať špekulatívne konanie pri deaktivácii elektronickej schránky a s cieľom zefektívniť činnosť orgánov verejnej moci pri doručovaní elektronických úradných dokumentov. Touto úpravou pravidiel sa uložené správy doručia, čím sa zníži záťaž pre orgány verejnej moci s opätovným doručovaním. Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa umožňuje vytváranie elektronického úradného dokumentu aj ako elektronického dokumentu bez použitia elektronického formulára," spresnilo ministerstvo investícií.



Návrhy v oblasti autentifikácie podľa MIRRI otvárajú právnu úpravu pre používanie iných ako dnes v zákone o e-Governmente ustanovených autentifikátorov a v oblasti autorizácie sa zohľadňuje požiadavka kontroly gestora elektronickej služby nad určovaním akceptovaných spôsobov autorizácie na účely použitia iných autorizačných prostriedkov než kvalifikovaný elektronický podpis.



V zaručenej konverzii dôjde k rozšíreniu okruhu oprávnených osôb a v nadväznosti na požiadavky z praxe sa v rámci prechodného obdobia zefektívni proces vykonávania zaručenej konverzie.



Zásadnou zmenou je zrušenie inštitútu integrovaného obslužného miesta v časti asistovaného výkonu verejnej moci, najmä z dôvodu prehodnotenia nákladov a prínosov a vzhľadom na to, že poskytnutie asistovaného podania za občana si našlo len minimálne uplatnenie v praxi. Naďalej však bude zachovaná využívaná možnosť vydávania odpisov a výpisov a vykonávania zaručenej konverzie.