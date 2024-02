Prezidentka podpísala novelu zákona o regionálnej investičnej pomoci

Bratislava 26. februára (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorú 13. februára schválila Národná rada (NR) SR. Investície v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo tak budú zamerané na riešenie hlavných aspektov závislosti od fosílnych palív a na podporu transformácie smerom k cieľom plánu REPowerEU. O podpísaní zákona v pondelok informoval riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidentky (KP) SR Jozef Matej.



Na účely podpory týchto investícií zavádza zákon mimoriadnu investičnú pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, ktorá je založená na už existujúcom právnom rámci regionálnej investičnej pomoci.



"Návrh zákona reaguje na krízu vyvolanú agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine, ktorá spôsobila naliehavú potrebu znižovania závislosti SR a EÚ od fosílnych palív, a to urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov. Aj vzhľadom na globálne výzvy hrozí odklonenie investícií do týchto odvetví v prospech tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru," uviedlo MH.



Zákon sa podľa MH SR zameriava na vytýčenie špecifických pravidiel a podmienok pre mimoriadnu investičnú pomoc, pričom vo všetkých ostatných aspektoch primerane aplikuje pravidlá a podmienky poskytovania regionálnej investičnej pomoci.



"Tento prístup bol zvolený z dôvodu efektívne nastaveného systému poskytovania regionálnej investičnej pomoci, veľkej podobnosti regionálnej a mimoriadnej investičnej pomoci a z dôvodu potreby čo najrýchlejšieho zavedenia podpory investícií v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo do praxe," dodalo MH v predkladacom návrhu.