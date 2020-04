Prezidentka Čaputová podpísala odpustenie platby poistného za apríl

Bratislava 24. apríla (TASR) - Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) nebudú povinní zaplatiť poistné za apríl tohto roka. Táto výnimka sa bude týkať tých, ktorí mali v apríli uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia štátneho orgánu najmenej na 15 dní. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Vláda bude môcť nariadením ustanoviť ďalšie obdobie, za ktoré nebudú musieť zamestnávatelia alebo SZČO zaplatiť poistné.



Uzatvorenie prevádzky preukážu zamestnávatelia čestným vyhlásením, ktoré predložia Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie sú povinní zaplatiť poistné. Za apríl tak bude potrebné urobiť najneskôr do 11. mája tohto roka, keďže 8. mája 2020 je štátny sviatok. Nezaplatenie odpusteného poistného nemá však mať vplyv na nárok na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku.



Novelou sa zároveň rozšíri okruh žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest počas mimoriadnej situácie. Táto podpora sa bude vzťahovať aj na tých, ktorí si svoje daňové a odvodové povinnosti, respektíve pohľadávky voči úradu práce plnia aj dodatočne formou splátkového kalendára, alebo z dôvodu straty tržieb v marci tohto roka si neboli schopní splniť tieto povinnosti.



Rovnako ako pri poistnom je tiež podľa rezortu práce potrebné v apríli tohto roka oslobodiť od platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľa, ktorý povinne platí príspevky za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu.



Poslanci v novele schválili aj pozmeňujúci návrh Kataríny Hatrákovej (OĽaNO), ktorý rieši poskytovanie príspevku na dochádzku za prácou v prípade ľudí, ktorí prišli o prácu v dôsledku koronakrízy. "Ide o prípady, keď občania prišli o zamestnanie počas poskytovania tohto príspevku, avšak nemohol im byť poskytnutý v plnej možnej miere," priblížila Hatráková.



Ministerstvo práce vyčíslilo, že celkovo by sa mala novela dotknúť 21.600 SZČO, pričom priemerné odpustené poistné na sociálne poistenie má byť vo výške 181,80 eura.



Prezidentka: Podpísala zmeny pri pozemkových spoločenstvách v čase pandémie

Niektoré rozhodnutia valných zhromaždení pozemkových spoločenstiev nebudú počas pandémie ochorenia COVID-19 potrebné. Vyplýva to z novely zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



V rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa podľa novely ukázalo, ako neodkladne je potrebné riešiť situáciu neštátnych vlastníkov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, konkrétne pozemkových spoločenstiev.



"V situácii, keď je vyhlásená mimoriadna situácia, respektíve núdzový stav alebo výnimočný stav, a keď je obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, je pre spoločenstvá problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, pretože sa nemôžu, respektíve nedokážu schádzať ich valné zhromaždenia," zdôvodnil zmenu agrorezort.



Ministerstvo upozornilo, že väčšina spoločenstiev v období prvého štvrťroka obvykle zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia na účely schválenia účtovnej závierky za predchádzajúci rok, ktorú musia zostaviť a odoslať do 6 mesiacov od skončenia účtovného roka.



"Zároveň treba počítať aj s plnením ďalších úloh, ktoré vyžaduje bežná prevádzka spoločenstiev a ktoré sú internými aktmi spoločenstiev zverené valnému zhromaždeniu," dodal rezort.



Prezidentka: Podpísala opatrenia MDV na zmiernenie dosahov koronavírusu

Zmierniť negatívne dosahy na dopravu, výstavbu, ale aj bytovú politiku má za cieľ návrh zákona z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zaoberá sa opatreniami v pôsobnosti rezortu dopravy pre situáciu okolo nového koronavírusu. Jeho zámerom je tiež znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia.



Právna úprava sa zameriava predovšetkým na plynutie procesných lehôt aj predĺženie lehôt ustanovených v jednotlivých zákonoch. Ide o opatrenia, ktoré sa budú aplikovať počas krízovej situácie.



Zamestnanci stavebných úradov majú vykonávať úkony len v nevyhnutnom rozsahu, aby sa obmedzili osobné kontakty. Len v nevyhnutnom rozsahu majú vykonávať ústne pojednávania aj vyvlastňovacie orgány. Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh poslanca SaS Ondreja Dostála, podľa ktorého sa má ústne konanie v prípade vyvlastňovania uskutočniť aj vtedy, ak na ňom účastník konania trvá. Teda nie len v situácii, ktorú vyvlastňovací orgán posúdi ako takú, v ktorej je uskutočnenie ústneho pojednávania nevyhnutné.



Orgánom štátnej správy v civilnom letectve sa umožňuje pristúpiť k obmedzeniu podávania žiadostí o prijímanie žiadostí o schválenie, vydanie alebo udelenie dokladov. Predĺžiť by sa v tejto súvislosti mala platnosť dokladov.



Na základe zákona nebudú plynúť lehoty súvisiace napríklad s povinnosťou ministerstva uskutočniť skúšku na dopravcu, ktorý vykonáva verejnú vodnú dopravu, či držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu alebo držiteľa licencie oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa údajov v osvedčení.



Väčšinu školení, kvalifikačných kurzov a štátnych skúšok podľa zákona o vnútrozemskej plavbe bude možné vykonať až po skončení sa krízovej situácie. Predĺži sa tiež platnosť niektorých lodných listín vydávaných Dopravným úradom. Rovnako platnosť inštruktorského preukazu, ktorá uplynie počas krízovej situácie, či lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly. Platnosť viacerých dokladov nevyhnutných na vykonávanie cestnej nákladnej a osobnej dopravy a výkon taxislužby by sa mala tiež upraviť.



Predĺženie sa má dotknúť aj platnosti osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty vodiča, ktorá uplynula počas krízovej situácie. "Vodiči nákladných vozidiel a autobusov sú povinní podrobiť sa základnej kvalifikácii a následne v päťročných lehotách pravidelnému výcviku. Bez tejto kvalifikácie nemôžu vodiči vykonávať povolanie vodiča nákladného vozidla alebo autobusu," konštatuje MDV.



Ministerstvo vnútra môže obmedziť prijímanie návrhov v konaniach schvaľovacích orgánov o jednotlivom vozidle. Nebude sa uplatňovať lehota na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, právna norma ráta aj s predĺžením platnosti technickej a emisnej kontroly. Predĺžiť sa má aj platnosť osvedčení technika, povolení na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly či kontroly originality.



Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 zároveň nebude podľa rezortu dopravy možné, aby sa proces poskytovania dotácie organizáciám cestovného ruchu na rok 2020 vykonal v štandardnom čase a štandardným postupom.



Dotknutým žiadateľom o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu sa posunie termín na predloženie chýbajúcich príloh žiadostí. Posúvajú sa aj určité lehoty pri plnení povinností v prípade žiadateľov o dotácie. Upravujú sa napríklad aj lehoty v prípade žiadosti o poskytnutie príspevku v letectve.



Prezidentka: Podpísala posun oznamovacích povinností sociálnym podnikom



Podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku sa upravia. Týkajú sa najmä lehôt pri oznamovacích povinnostiach. Počíta s tým novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Súčasná kríza môže negatívne ovplyvniť aj sociálne podnikanie na Slovensku. Snahou ministerstva je tomu zabrániť, preto okrem úpravy niektorých podmienok získavania štatútu takéhoto podniku navrhlo aj zaviesť alternatívne spôsoby plnenia niektorých povinností registrovaného sociálneho podniku.



Novelou reaguje ministerstvo na to, že registrované sociálne podniky v tejto zložitej krízovej situácii prechádzajú častými personálnymi a inými zmenami. Po novom sa preto predĺži lehota oznamovania týchto zmien z 10 dní na 30 dní. "Navrhujú sa opatrenia ústretové voči týmto špecifickým subjektom na trhu práce, ktoré na národnej a lokálnej úrovni podporujú rozvoj regionálnej zamestnanosti a medzitrh práce a ktoré sú zamerané na tvorbu a poskytovanie tovarov a služieb sociálne ohrozeným skupinám obyvateľstva," zdôvodnilo ministerstvo práce.



Pre krízovú situáciu sa novelou umožňuje žiadateľovi podať žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.



Upravujú sa aj lehoty týkajúce sa zasadnutia poradných výborov sociálneho podniku. Podľa platnej legislatívy má zasadať najmenej jedenkrát za tri mesiace, pričom zo zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú registrovaný sociálny podnik na požiadanie poskytne rezortu práce. Po novom bude stačiť, ak poradný výbor zasadne najneskôr do troch mesiacov od skončenia krízovej situácie na Slovensku.