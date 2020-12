Prezidentka podpísala štátny rozpočet na budúci rok

Bratislava 17. decembra (TASR) - Prezidentka podpísala zákon o štátnom rozpočte na budúci rok. Hotovostný schodok by mal v budúcom roku dosiahnuť 8,049 miliardy eur. Rozpočet počíta s celkovými príjmami 15,815 miliardy eur a celkovými výdavkami 23,865 miliardy eur.



Deficit celých verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,41 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. V ďalších rokoch by sa mal schodok postupne znižovať na 6,18 % HDP v roku 2022 a 5,72 % HDP v roku 2023.



Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 39,6 miliardy eur alebo 41,4 % HDP. Celkové výdavky očakáva rozpočet na úrovni 46,7 miliardy eur alebo 48,8 % HDP. Na výdavkovej strane počíta s rezervou 1,04 miliardy eur, a to na možný výpadok príjmov oproti prognóze.