Prezidentka podpísala stavebnú legislatívu, úpravu nepovažuje za úplnú

Bratislava 13. mája (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová odobrila zmeny v stavebnej legislatíve. V piatok podpísala zákon o výstavbe, zákon o územnom plánovaní a súvisiacu novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Úpravu stavebných predpisov však napriek podpisu nepovažuje za úplnú a uzavretú.



Pre podpísanie zákonov sa hlava štátu rozhodla po oboznámení sa s prijatým znením zákonov. V poslednej fáze legislatívneho procesu podľa nej došlo k významnému posunu a k odstráneniu rozporov a možných kolízií s ústavou, na ktoré poukazovala odborná verejnosť aj samosprávy. Vníma potrebu zásadnej reformy súčasných stavebných predpisov, preto pristúpila k podpisu schválených zákonov.



Prezidentka skonštatovala, že vzhľadom na to, že bude nevyhnutné prijať právnu úpravu, ktorá vymedzí vzťah stavebných predpisov a procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie, existuje priestor aj na to, aby boli identifikované nedostatky odstránené.



Poukázala na to, že v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie sa stavebné predpisy odvolávajú na znenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré ešte neboli prijaté, a teda nie je zrejmý spôsob riešenia vzťahov medzi stavebnými predpismi a ochranou životného prostredia. Podotkla, že vo vzťahu k dvom najväčším sídelným celkom – Bratislave a Košiciam – stavebné predpisy zasa neobsahujú jednoznačné riešenie zásadnej otázky týkajúcej sa kompetencie vydávať záväzné stanoviská k stavebným zámerom.



Napriek významnému rozšíreniu okruhu účastníkov konaní, ako aj práva na informácie, považuje prezidentka úpravu informovania a účasti dotknutej verejnosti v procesoch upravených najmä zákonom o výstavbe za problematickú. Zo zákona o výstavbe podľa nej jednoznačne nevyplýva, v akom rozsahu majú byť účastníci konania o stavebnom zámere informovaní o ďalších zásadných míľnikoch výstavby. Upozornila, že nedostatok informácií predstavuje zásadné riziko pre zúčastnenú verejnosť a zákon o výstavbe si v tomto smere vyžaduje spresnenie alebo jednoznačný výklad v prospech práv verejnosti.



Národná rada (NR) SR 27. apríla schválila tri právne normy z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina), a to zákon o územnom plánovaní, zákon o výstavbe a novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Cieľom je okrem iného skoncovať s čiernymi stavbami, ale aj profesionalizácia štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže či zjednodušenie procesov.