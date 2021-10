Prezidentka podpísala zákon, ktorý upraví procesy pri pláne obnovy

Na archívnej snímke Marián Viskupič. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 15. októbra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Právna norma usmerní procesy pri implementácii plánu obnovy a upraví vzťahy pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu či pôsobnosť orgánov štátnej správy.Zákon upravuje pôsobnosť Úradu vlády (ÚV) SR ako národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA), ktorá má koordinovať a riadiť vykonávanie mechanizmu a jeho finančné toky, ako aj jeho postavenie ako orgánu zodpovedného za vykonávanie a koordináciu auditu mechanizmu. Rovnako upravuje postavenie a zodpovednosti ministerstiev ako vykonávateľov týchto investícií alebo reforiem. Tiež upravuje spôsob, postup a podmienky poskytovania prostriedkov mechanizmu na základe zmluvy alebo rozhodnutia.Vláda SR podľa právnej normy pôsobí ako najvyššia schvaľovacia autorita. Schvaľuje všetky významné dokumenty týkajúce sa plánu obnovy – systém implementácie mechanizmu, návrh dohody medzi SR a Európskou komisiou (EK), ale aj plán obnovy a odolnosti a akékoľvek jeho zmeny. Určuje vykonávateľov zodpovedných za jednotlivé komponenty plánu obnovy. Pri dohľade nad rýchlym a efektívnym vykonávaním mechanizmu má schvaľovať vláda aj návrh na zavedenie krízových opatrení. Tie by sa mohli zaviesť, ak hrozí, že investícia alebo reforma nebude implementovaná v stanovenej lehote či rozsahu.Vykonávateľom podľa návrhu zákona môže byť iba ústredný orgán štátnej správy, ktorý je za vykonávateľa určený vládou. Je zodpovedný za realizáciu investície alebo reformy, ktorá je zahrnutá v pláne obnovy. Niektoré činnosti vykonávateľa bude možné zveriť inej osobe, sprostredkovateľovi.Tiež sa ustanoví, že z prostriedkov mechanizmu sa v štátnom rozpočte rozpočtujú príslušné výdavky na realizáciu investícií a reforiem zahrnutých do plánu obnovy. Vykonávateľ rozpočtované prostriedky mechanizmu na výdavkovom účte sám používa alebo ich poskytuje prijímateľom. Prostriedky poskytnuté Slovensku z EÚ na samostatný účet národnej implementačnej a koordinačnej autority, teda ÚV, sa majú postupne prevádzať do príjmov štátneho rozpočtu.Nevyužité prostriedky mechanizmu rozpočtované v danom rozpočtovom roku bude možné použiť aj v ďalších rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel, najneskôr však do 31. decembra 2026. Ak by hrozili SR vážnejšie dôsledky z neuspokojivej implementácie plánu obnovy, môže sa po schválení vládou navrhnúť EK vykonanie zmeny v pláne obnovy alebo jeho aktualizácia.Zároveň sa ustanoví informačný systém pre plán obnovy, ktorý bude spravovať koordinačná autorita, teda ÚV. Tento systém zabezpečuje komunikáciu s informačnými systémami EK a s vnútroštátnymi informačnými systémami pre potreby plnenia úloh podľa tohto zákona.Prostriedky mechanizmu sa budú prijímateľovi poskytovať na základe priameho vyzvania alebo výzvy. Na tie isté výdavky alebo tie isté náklady nebude možné získať prostriedky z viacerých zdrojov EÚ, ak by tým došlo k ich duplicitnému financovaniu. Upravia sa aj podmienky vylučujúce prijímateľa, ktorým je právnická osoba, ktorá má vo svojich orgánoch osobu právoplatne odsúdenú pre niektorý z určených trestných činov.Na základe pozmeňujúceho návrhu Mariána Viskupiča (SaS) sa zároveň rozšírila pôsobnosť NIKA v oblasti zabezpečenia tvorby a informačného systému plánu obnovy. Spresní sa tiež okruh vylučovaných osôb za spáchané trestné činy súvisiace s činnosťou realizovanou pri poskytovaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. Reaguje aj na to, že niektoré reformy alebo investície plánu obnovy možno realizovať aj pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Posunula sa aj účinnosť zákona, účinný má byť od 31. decembra 2021.Zavádza sa tiež povinnosť NIKA rokovať s EK v prípade realizácie reformy alebo investície spolu s príslušným vykonávateľom reformy alebo investície. NIKA bude povinná poskytovať vykonávateľom reforiem a investícií informácie potrebné na výkon úloh podľa tohto zákona.V zákone sa tiež definuje pojem finančnej opravy. Na základe tohto inštitútu bude vznikať povinnosť vrátiť alebo viazať prostriedky mechanizmu, ak je zistená nezrovnalosť pri používaní týchto zdrojov.