Potravinárom a niektorým poľnohospodárom sa odpustia poistné odvody

Bratislava 6. júla (TASR) - Štát od augusta odpustí potravinárom a niektorým poľnohospodárom poistné odvody za ich pracovníkov za polročné obdobie od augusta do januára. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov Smeru-SD, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.



Zákon poslanci schválili v júni aj s pozmeňujúcim návrhom Jána Richtera (Smer-SD), ktorý mierne znížil celkové percento odpustených odvodov. Zároveň však rozšíril okruh zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, aj na tých v poľnohospodárskej prvovýrobe.



Celkovo sa na dané obdobie znížia náklady určených zamestnávateľov o približne 24 % vymeriavacieho základu každého dotknutého zamestnanca, maximálne však do výšky minimálnej mzdy v tomto roku, teda 700 eur. "Uvedenú výšku poistného (odvodovej úľavy) bude štát, respektíve Sociálna poisťovňa považovať pri uplatňovaní budúcich nárokov z poistného systému zo strany poistencov za zaplatenú. Ušlé poistné kryje štát," vysvetlili predkladatelia. Nad úrovňou minimálnej mzdy budú vymeriavacie základy podliehať štandardným sadzbám sociálneho poistenia.



Opatrenie bolo podľa predkladateľov potrebné z dôvodu vysokého rastu cien. Účelom bolo pomôcť k zníženiu koncových cien základných potravín v obchodoch na Slovensku.



Novela bude účinná od 1. augusta tohto roka.