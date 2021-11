Zjednotia sa pravidlá vysielania vodičov v Európskej únii

Bratislava 5. novembra (TASR) – Pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie (EÚ) sa zjednotia. Medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu nebude predstavovať vysielanie. Zároveň sa určí, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z pravidiel o vysielaní. Kabotážna preprava bude považovaná za vysielanie. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o organizácii pracovného času v doprave, ktorý v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



V nadväznosti na povinnosť SR transponovať európsku smernicu sa upravia osobitné pravidlá v oblasti vysielania vodičov. S cieľom zabezpečiť účinné a primerané vykonávanie smernice v odvetví cestnej dopravy je podľa materiálu potrebné stanoviť pravidlá špecifické pre dané odvetvie.



Informácie a doklady k vysielaniu sa majú vymieňať prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ktorý je už v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Únie a Európskou komisiou (EK). Národný inšpektorát práce (NIP) by mal poskytovať orgánom členských štátov informácie o uplatňovaní vnútroštátnych predpisov SR týkajúcich sa mobilných zamestnancov v cestnej doprave.



Koordinované cestné kontroly by mal vykonávať každý štát na svojom území. Zavedie sa tiež možnosť, že vodič počas cestnej kontroly môže kontaktovať napríklad vedúceho dopravy pre doplnenie nákladného listu o poslednej medzinárodnej preprave a o každej následnej kabotážnej preprave, ktorý na účely vysielania vo vozidle počas cestnej kontroly chýba.



Rezort dopravy v dôvodovej správe poukázal aj na povinnosť vodiča dobu pravidelného odpočinku čerpať mimo kabíny vozidla. Dopravný podnik má podľa európskeho nariadenia zabezpečiť ubytovanie vo vhodnom ubytovacom zariadení a uhradiť náklady za ubytovanie vodiča. Z tohto dôvodu sa ustanovia sankcie pre dopravný podnik, ak túto povinnosť nezabezpečí.



Výška blokovej pokuty za porušenie právnych predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v doprave je v SR nižšia ako v okolitých štátoch, a tak sa zvýši. "Slovenská republika je tranzitnou krajinou a prax inšpektorov práce ukázala, že vodiči, ktorí sú si vedomí porušení právnych predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v doprave, radšej zvolia trasu cez Slovenskú republiku a zaplatia pokutu v Slovenskej republike, pretože je nižšia ako v okolitých štátoch," konštatuje sa v materiáli.



Návrh zákona rieši aj problematiku nedostatku rušňovodičov v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, keď však prevádzka železničnej dopravy nie je zastavená.