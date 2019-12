Prezidentka podpísala zmeny pri výpočte dôchodkov ľudí v 2. pilieri

Bratislava 18. decembra (TASR) - Výpočet starobného dôchodku ľudí, ktorí sú zároveň v druhom pilieri, sa po novom zmení. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o sociálnom poistení z dielne Mosta-Híd.



Poslanci novelu predložili s cieľom spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v druhom pilieri. Preto navrhli, aby sa dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa (SP), v dôsledku účasti v druhom pilieri krátili v menšej miere ako v súčasnosti. "Z dôvodu nesprávne nastaveného vzorca sa im totiž priznávajú nižšie dôchodky, ako by im mali patriť. Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je tak pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne," vyčíslili poslanci. Vďaka spravodlivejšiemu kráteniu by si podľa návrhu sporitelia polepšili o 13 eur mesačne.



Podľa platného zákona sa účastníkom druhého piliera znižuje starobný dôchodok z prvého piliera o určitý podiel, ktorý zodpovedá nižšiemu podielu odvodu poistného do prvého piliera. Sadzba povinných príspevkov do druhého piliera v tomto roku predstavuje 4,75 % z vymeriavacieho základu. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v druhom pilieri, sa výška odvodov do prvého piliera adekvátne znižuje tak, aby odvody do prvého a druhého piliera dosahovali v súčte vždy 18 %. Po novom sa bude započítavať do výpočtu sumy štátneho dôchodku pre poistencov v druhom pilieri aj výška poistného do rezervného fondu solidarity. Podľa poslancov to bude predstavovať spravodlivejší výpočet dôchodku v pomere k zníženiu odvodov do systému sociálneho poistenia z dôvodu účasti na starobnom dôchodkovom sporení.



"Ustanovuje sa, že suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľom alebo bol sporiteľom, znížená za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa zákona účinného do 31. decembra 2019 sa novo určí tým poistencom, ktorým sa dôchodok vypláca, aj po tomto dátume," navrhujú poslanci.



SP bude mať na tento prepočet viac času, konkrétne tak bude môcť urobiť až do 31. marca 2021. Parlament totiž schválil pozmeňujúci návrh Irén Sárközy. Zdôvodnila ho tým, že SP potrebuje viac času na nevyhnutné úpravy informačných systémov.



Ďalším schváleným pozmeňujúcim návrhom z výborov sa posunie zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia opäť o rok, teda prvýkrát sa zrealizuje až v roku 2024 za rok 2023.



Poslanec Tibor Bastrnák uviedol, že keď tento návrh parlament podporí, na začiatku pomôže desaťtisícom ľudí, ale v druhom pilieri je viac ako 1,5 milióna sporiteľov. "Je to veľký počet dôchodcov, ktorým pomôžeme. Bol som prekvapený, v prvom čítaní veľa poslancov návrh podporilo, taktiež vo výboroch bol tento návrh podporený," dodal Bastrnák.